¡Ni los muertos se salvan! Detienen a presuntos saqueadores de tumbas en Querétaro

En Querétaro se han denunciado otros incidentes en panteones municipales, como la profanación de ofrendas y la alteración de osamentas.

Autoridades de Querétaro detuvieron a dos hombres que presuntamente se dedicaban a profanar tumbas para desenterrar restos y robar joyas y objetos de valor.

Los detenidos fueron identificados como Carlos ‘N’, alias ‘El Caled’, y Luis ‘N’, alias ‘El Verzo’.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos sujetos fueron detenidos por su probable intervención en el delito contra el respeto a los muertos y contra las normas de inhumación y exhumación.

La Fiscalía General del Estado, informó este miércoles que, a través de la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y la Policía de Investigación del Delito (PID), cumplimentó de manera simultánea dos órdenes de aprehensión contra los dos hombres.

Se supo que ambos imputados saqueaban tumbas y exhumaban cuerpos de manera ilegal en un cementerio de la ciudad de Querétaro para sustraer pertenencias y joyas.

La autoridad indicó que como parte de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, personal ministerial, policial y pericial realizó una diligencia de cateo en el municipio de Querétaro.

Así fueron detenidos los presuntos saqueadores de tumbas

La Fiscalía informó que, durante las investigaciones, obtuvo datos de prueba sobre la probable participación de Carlos ‘N’ y Luis ‘N’ en los hechos. Aunque no detalló qué elementos recabó, señaló que estos permitieron solicitar y obtener de un Juez de Control dos órdenes de aprehensión contra ambos.

En las últimas horas, agentes de la Policía de Investigación del Delito cumplimentaron las órdenes de aprehensión de manera simultánea en el municipio de Querétaro.

Tras su detención, ambos hombres fueron informados de los mandamientos judiciales en su contra y de los derechos que les corresponden.

Carlos ‘N’ y Luis ‘N’ quedaron a disposición del Juez de Control que los requiere, quien dará continuidad al procedimiento penal.

La Fiscalía General del Estado señaló que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar si otras personas estuvieron involucradas.

Saqueos y profanación de tumbas en panteones de Querétaro

En el estado de Querétaro ya se han registrado incidentes de saqueos en panteones municipales.

Por ejemplo, en diversos panteones de Querétaro capital y de comunidades como Santa Rosa Jauregui, familiares de los difuntos han denunciado robos de placas metálicas y profanación de ofrendas.

En el municipio de San Juan del Río, han sido denunciado hechos como la extracción o alteración de osamentas sin el consentimiento de los propietarios de los derechos a perpetuidad, en el panteón municipal.