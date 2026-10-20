Derrame minero en Zacatecas: Profepa cierra temporalmente parte de depósito de Peñoles

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) México ordenó este martes 20 de octubre el cierre temporal de parte del depósito de jales (residuos mineros) de una mina de Industrias Peñoles en Zacatecas, después de que un derrame se extendiera por 13.58 kilómetros de un arroyo y llegara al río Súchil.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes ambientales, detalló en un comunicado que el derrame se produjo en la mina subterránea de Minera Sabinas, en el municipio de Sombrerete, que extrae plata, plomo, zinc y cobre.

Los jales son apilamientos de rocas molidas que quedan después de que los minerales como el plomo, zinc, cobre, plata y otros han sido extraídos de las rocas que los contienen.

¿Qué daños provocó el derrame en el río Súchil?

Según la Profepa, que actuó tras el aviso de un comité de vigilancia ambiental, en una inspección realizada el 8 de octubre constató “la presencia de jales en distintos puntos desde las instalaciones de la mina hasta la comunidad de Estación de Canutillo, debido a las lluvias registradas en la zona”.

Los inspectores identificaron daños a la vegetación y la fauna.

“Debido a que los jales llegaron al río, será necesario realizar estudios para determinar el alcance de la contaminación y sus posibles efectos sobre el entorno natural”, apuntó la institución.

¿Qué sanciones tendrán las empresas involucradas en el derrame?

Además del cierre temporal, la Profepa ordenó a la empresa medidas urgentes para contener el material y prevenir nuevos derrames, entre ellas recubrir la presa de jales, limpiar las balsas de almacenamiento, realizar estudios ambientales y limpiar el cauce afectado.

“La Profepa dará seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas y a las acciones que realice la empresa para atender el derrame, limpiar el cauce y evaluar las afectaciones ambientales”, indicó.

La Profepa informó también del caso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que determine las acciones que correspondan por la posible afectación al río.