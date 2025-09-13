Hernán Bermúdez, líder de ‘La Barredora’, fue detenido en una exclusiva residencia en Paraguay

El exsecretario de seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido en una lujosa residencia. (Gabinete de Seguridad)

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal ‘La Barredora’, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), capturado en Paraguay, residía y se ocultaba en una lujosa casa ubicada en el centro del país sudamericano, informó este sábado la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El operativo de captura de Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo’ o ‘Requena’, exsecretario de Seguridad Tabasco en el gobierno de Adán Augusto, “se llevó a cabo en la madrugada de este sábado en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso”, cercana a la capital, Asunción, indicó la Senad en un comunicado.

“El detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento”, añadió la institución paraguaya.

La Senad participó en la intervención junto a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y el Ministerio Público de Paraguay, con apoyo de autoridades mexicanas “que aportaron información clave para la localización del fugitivo”, según la nota.

Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad en Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, ahora senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras ocupar el cargo de secretario de Gobernación en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La agencia antidrogas paraguaya indicó que el capturado presuntamente “cuenta con un amplio historial delictivo en México” y que su carrera en las fuerzas de seguridad “estuvo marcada por acusaciones de corrupción, vínculos con el narcotráfico y utilización de su cargo para favorecer a estructuras criminales”.

¿Cuál fue el papel de Bermúdez Requena como líder de ‘La Barredora’?

“De acuerdo con informes de inteligencia, Bermúdez Requena coordinó operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional en México”, resaltó la Senad.

Este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Bermúdez Requena en Paraguay como parte de una operación coordinada entre distintas agencias de seguridad, “por instrucciones de la presidenta” Claudia Sheinbaum.

Distintas agencias de seguridad mexicanas detallaron este viernes que alias ‘El Abuelo’ cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, y que fue trasladado a México, donde quedó a disposición de las autoridades.

Igualmente, precisaron que el mexicano tiene una notificación roja emitida por Interpol el 17 de julio pasado, y que permanecía prófugo en Paraguay.

Detallaron que el detenido es uno de los presuntos líderes de La Barredora, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión.