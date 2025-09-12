Detienen a líder de ‘La Barredora’: Hernán Bermúdez fue capturado en Paraguay, informa García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó la detención de Hernán 'N', presunto líder de 'La Barredora'.

Omar García Harfuch dio un nuevo golpe al crimen organizado. El secretario de Seguridad Ciudadana informó sobre la detención de Hernán Bermúdez Requena, el líder de ‘La Barredora’, grupo criminal que opera en Tabasco.

La detención de Hernán Bermúdez, quien fue secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, se realizó la noche de este viernes 12 de septiembre en Paraguay.

“Por instrucciones de la Presidenta, Claudia Sheinbaum de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, el Ejército Mexicana, la Secretaria de Marina y la Fiscalía General de la República”, informó García Harfuch.

En el operativo para la detención de Hernán Bermúdez Requena también participaron integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“En esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia”, agregó García Harfuch.

El jefe de seguridad de México agradeció el apoyo de las autoridades de Paraguay.

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora?

Hernán Bermúdez Requena es conocido como ‘Requena’ o ‘El Abuelo’ y es señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, que opera en Tabasco.

Fue secretario de seguridad estatal mientras Adán Augusto López era gobernador de Tabasco.

Antes de ejercer cualquier cargo público, Bermúdez era empresario y vendía artículos deportivos, de acuerdo con el reportero Gilberto Núñez.

Hernán ‘N’ ha tenido cargos en seguridad estatal: fue director del centro de reinserción social de Tabasco y luego subsecretario en la administración del morenista Adán Augusto López. Más adelante, fungió como director de la policía de investigación en la Fiscalía General del Estado; también fue encargado de despacho de la Fiscalía y, después de eso, ascendió como secretario de Seguridad de Tabasco, según el reportero.

En tanto, el grupo criminal de La Barredora ha sido vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha ampliado su presencia a otros estados, entre ellos Tabasco, desde el año pasado.