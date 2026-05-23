FGR cita a comparecer a Maru Campos por el caso CIA en Chihuahua: ‘¿No le han pedido a Rocha?’, cuestiona

La mandataria chihuahuense lamentó que se busque dañar al gobierno del estado y al propio pueblo. (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el caso del operativo contra un narcolaboratorio en el que murieron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Este sábado a mediodía, en el Patio Central de Gobierno del Estado, la gobernadora Campos recibió a los agentes de la FGR quienes le entregaron el citatorio para acudir a comparecer ante esa dependencia federal.

La gobernadora fue notificada sobre el citatorio en el que indica que deberá presentarse ante la FGR el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 de la mañana.

“Está dirigido a una servidora, aquí estoy dando la cara, recibiéndolo, una feliz casualidad”, indicó al personal de la FGR que le entregó el documento.

Sin embargo, la mandataria chihuahuense lamentó que se busque dañar al gobierno del estado y al propio pueblo.

“Lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”, indicó.

Alegó también que tenga que presentarse ante la FGR aunque genga fuero constitucional, una figura jurídica que protege a funcionarios de acciones legales.

La mandataria estatal acusó a Morena de utilizar las instituciones con fines de persecución política y cuestionó por qué no ha sucedido con el gobernador Rubén Rocha de Sinaloa, o con otros gobernadores.

“Con Rubén Rocha, ¿no se le ha pedido comparecer ante la Ficalía General de la República, verdad? Ni a ningún otro gobernador de este país", acusó la gobernadora.

Aseguró que acudirá a la FGR porque “siempre ha dado”.

La diligencia fue realizada por los agentes de la FGR, Joel Cruz y Roberto Chaparro, quienes acudieron a Palacio de Gobierno para hacer entrega formal de la notificación dirigida a la titular del Ejecutivo estatal, quien estuvo acompañada por su abogado Roberto Gil Zuarth, el consejero jurídico José Carlos Rivera, el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, y el Secretario Particular Fernando Álvarez Monge.

¿La gobernadora se presentará ante la FGR?

Al cuestionarla sobre si asistirá a comparecer ante la FGR, Maru Campos dijo que analizará el contenido del documento y la fundamentación jurídica del requerimiento antes de definir la ruta legal a seguir.

“Lo leeremos, estudiaremos su fundamentación y argumentación… soy una gobernadora con fuero constitucional y aún así me están llamando a comparecer por parte de la Fiscalía General de la República”, declaró.

¿Por qué la FGR investiga al gobierno de Chihuahua?

El pasado lunes 18 de mayo, la Fiscalía General de la República de México (FGR) informó que investiga posibles irregularidades en la actuación de autoridades estatales y militares durante el operativo en Chihuahua en el que fue localizado un megalaboratorio de drogas sintéticas, un caso que aumentó las tensiones con Estados Unidos tras la muerte de presuntos agentes de la CIA.

El vocero de la FGR, Ulises Lara, explicó en un mensaje a medios que, además de las indagatorias por la operación del laboratorio, también se investigan posibles delitos relacionados con “ejercicio ilícito de atribuciones” y “seguridad nacional”

Detalló que han sido entrevistados agentes de la Fiscalía de Chihuahua y militares de la Defensa Nacional que presuntamente participaron en tareas de seguridad perimetral tras el hallazgo del laboratorio clandestino.

En ese sentido, indicó que la FGR busca “verificar si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo” y si el operativo “se llevó de manera adecuada”.

¿Qué pasó con los agentes de la CIA en Chihuahua?

El 19 de abril, dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente vial, cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos.

El caso ha escalado políticamente en México luego de versiones sobre una supuesta participación de la CIA estadounidense en las investigaciones y acusaciones cruzadas entre Morena y el gobierno opositor del estado de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos.

La polémica creció después de que el Gobierno mexicano afirmara que no tenía conocimiento previo de la participación de agentes estadounidenses en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional.

El laboratorio clandestino, localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, fue descrito por las autoridades como uno de los mayores complejos de producción de drogas sintéticas detectados recientemente en el país, con miles de litros de precursores químicos y equipo especializado para fabricar narcóticos.

Con información de EFE y Hugo Hernández /Corresponsal