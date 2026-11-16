Rosario Robles, extitular de la Sedesol y la Sedatu, acusa que sus cuentas aún siguen bloqueadas.

Rosario Robles criticó la rapidez con la que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, acceder parcialmente a los recursos de sus pensiones, mientras ella continúa sin poder disponer de su dinero pese a haber obtenido resoluciones judiciales a su favor.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la exsecretaria de Desarrollo Social acusó que existe una aplicación selectiva de la justicia, pues aseguró que desde 2019 mantiene una cuenta bancaria congelada por la UIF, a pesar de que, según su testimonio, ha ganado distintas instancias legales.

“Me sorprende enormemente que en el caso de Rocha Moya ahí sí, de manera expedita, hay una resolución; de manera expedita, la UIF, atendiendo esa resolución, descongela la cuenta de Rubén Rocha parcialmente. Y en mi caso no haya sido así”, reprochó.

Robles explicó que la UIF también investigó a su hija Mariana, a sus hermanos y a otros integrantes de su familia, así como posibles recursos que pudieran tener en el extranjero. Sin embargo, aseguró que las autoridades no encontraron irregularidades ni dinero fuera de México.

La exfuncionaria consideró que mantener sus cuentas congeladas responde a una decisión política y no a un fundamento legal.

Rosario Robles acusa justicia selectiva por desbloqueo de cuentas de Rocha Moya

Rosario Robles, también exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, señaló que recientemente obtuvo una resolución definitiva que establece que la UIF no tiene razones para mantener congelada su cuenta bancaria.

Robles aseguró que su situación va más allá de no poder recuperar el dinero, pues el bloqueo le impide realizar operaciones financieras cotidianas.

“El problema no es ese, no es recuperar la cuenta, es que no puedo abrir ninguna tarjeta de crédito, de débito. No puedo estar regular en el sistema financiero por esta decisión política de mantenerme en esta condición”, explicó.

También recordó que sus cuentas fueron congeladas sin una orden judicial. Por ello, pidió visibilizar lo que considera una justicia selectiva durante el actual gobierno y cuestionó que las resoluciones favorables que ha obtenido no tengan el mismo efecto que la concedida a Rocha Moya.

¿Por qué la UIF permitió a Rubén Rocha Moya acceder a sus cuentas bancarias?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, informó que permitiría a Rubén Rocha Moya acceder parcialmente a los recursos depositados en sus cuentas bancarias, en cumplimiento de una suspensión provisional concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

La resolución judicial no implica el desbloqueo total de sus recursos, sino que autoriza al gobernador con licencia de Sinaloa a disponer de dinero proveniente de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.

Entre los recursos a los que podrá acceder se encuentran los depositados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).