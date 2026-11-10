Rosario Robles denuncia que bajaron del auto a su hija Mariana a la fuerza en la México-Puebla

Rosario Robles, la exsecretaria de Sedesol, señaló que su hija Mariana Moguel Robles fue bajada de su auto de manera violenta cuando circulaba por la autopista a Puebla. Aunque apuntó este martes que ella se encuentra bien, Robles pidió que la presidenta Claudia Sheinbaum tome atención al caso.

“Presidenta deje de estar defendiendo a su partido y dedíquese a gobernar. Acaban de bajar con violencia a mi hija Mariana de su auto en la autopista a Puebla por personas que incendiario vehículos y exigían temas relacionados con un penal. Se le cae el país a pedazos”, acusó en su cuenta oficial de X.

En otra publicación hecha a las 15:52 horas, Robles destacó que su hija “Mariana está bien”, pero señaló que este tipo de incidentes violentos ocurren de manera constante en las carreteras.

Rosario Robles Berlanga fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y estuvo en prisión por tres años, acusada por ser presuntamente responsable del caos conocido como “La estafa maestra”. Fue parte de los y las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, al que renunció en 2004.

Su hija, Mariana Moguel Robles, aún no ha hecho comentarios públicos en sus redes sociales al respecto de la situación que vivió en la autopista este martes.

Más temprano este martes, familias de internos del penal de San Miguel bloquearon la autopista México-Puebla en varios puntos, para denunciar presuntas extorsiones para evitar golpizas a internos y otras situaciones irregulares en el centro penitenciario, por lo que piden la destitución del director del reclusorio.

Al frente del centro penitenciario se encuentra actualmente Jorge Ortiz Delgadillo, quien asumió dicho cargo el 1 de septiembre de 2025, quien antes se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Veracruz y como jefe del Departamento Jurídico de Tránsito Municipal.

Con información de Quadratín.