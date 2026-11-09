Buen Fin 2026: ¿Te vas a comprar una pantalla? Recomendaciones de Profeco para elegir la mejor opción

Conoce las mejores recomendaciones al momento de comprar una pantalla en el Buen Fin 2026.

¿Este Buen Fin 2026 gastarás en una pantalla? ¡Toma precauciones! Ya que es uno de los productos más populares de la temporada, pero también uno de los que más ‘cans verdes’ te puede sacar.

Ya sea que quieras estrenar para jugar el GTA VI o para el show de Jay-Z en el Super Bowl 2027 en febrero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido recomendaciones antes de que consideres adquirir una pantalla.

De acuerdo con la institución, las pantallas son los productos electrónicos a los que se les aplican ofertas más atractivas, “difíciles de dejar pasar”.

Sin embargo, debes tener en cuenta distintos aspectos antes de dar el ‘tarjetazo’ este Buen Fin del 13 al 17 de noviembre.

Las recomendaciones de Profeco para comprar una pantalla en el Buen Fin

Estos son puntos clave que necesitas tener en cuenta si deseas adquirir una pantalla en las tiendas que participan en el Buen Fin 2026:

Primero, considera si en verdad necesitas una televisión nueva. En caso de que no sea necesaria, reconsidera la compra.

Si sí es prudente cambiar de tele, informate sobre los atributos del producto y compara precios. Esto te permitirá diferenciar sobre los tamaños, la capacidad de usar aplicaciones como YouTube u otras plataformas de streaming, hasta otros servicios adicionales.

La comparación también te permitirá saber qué televisión te ofrece mejor conectividad a internet e incluso qué modelo puedes configurar para tener una mejor calidad de imagen, adaptada a tus necesidades y las condiciones de donde vives.

Otro punto clave es el consumo eléctrico, ya que una televisión de mayor tamaño o con más tecnología puede significar un gasto mayor directo al recibo de luz.

Al momento de comprar una pantalla, deberás ver todo lo que contiene y revisar que venga el control, cable, manual y sello de garantía, que puede ser extendida con la tienda o con el fabricante, considera la opción que más confianza te brinde.

Finalmente, si la pantalla que compraste tuvo fallas y la tienda no resuelve pese a contar con garantía y comprobante de compra, Profeco te puede brindar atención a través de sus oficinas de Defensa del Consumidor, mismas que puedes contactar llamando al teléfono del consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722.

Además, puedes presentar tus reportes a las redes sociales de Profeco: