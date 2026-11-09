Aeroméxico ‘apuesta’ por EU para mejorar finanzas: ¿Cuáles serán sus 3 nuevas rutas?

La turbosina, el combustible usado por los aviones, se ha encarecido exponencialmente por la guerra de EU en Irán.

Aeroméxico anunció la incorporación de tres nuevas rutas hacia Estados Unidos y la ampliación de una frecuencia diaria a Austin, Texas, vuelo que ya opera.

El anuncio de la aerolínea de este lunes 9 de noviembre se da después de que la Administación del presidente Donald Trump eliminó el veto que había contra compañías mexicanas.

En un comunicado, Aeroméxico detalló que operación de las nuevas rutas, así como la ampliación de frecuencias, comenzarán en junio de 2027. La empresa dijo que operará cada ruta con un total de 4 frecuencias semanales, convirtiéndose en las únicas opciones de vuelo directo entre la Ciudad de México y estos tres destinos.

De esta manera, la alianza Aeroméxico-Delta alcanzará una red conformada por 30 destinos entre la Ciudad de México y Estados Unidos bajo su Acuerdo de Colaboración Conjunta (JCA).

¿Cuáles serán los nuevos 3 vuelos de Aeroméxico a EU?

“La incorporación de Nashville, Nueva Orleans y San Juan (Puerto Rico) a nuestra red nos permitirá brindar mayores opciones de conectividad acercando a los pasajeros a destinos con identidad única y grandes atractivos.”, afirmó Giancarlo Mulinelli, vicepresidente de ventas de Aeroméxico.

La ruta a San Juan, Puerto Rico, tuvo que ser suspendida el día que iba a comenzar a operar debido a la orden del Departamento de Transporte de Estados Unidos que prohibió la apertura de nuevas rutas desde el AICM y el AIFA por acusaciones sobre la violación al acuerdo bilateral en materia de aviación.

Gracias a que el Gobierno de México cedió ante los reclamos de Estados Unidos, la prohibición fue levantada, por lo que las aerolíneas han comenzado a abrir nuevos vuelos.

Con ello, Aeroméxico anunció 6 nuevas rutas a Estados Unidos y el incremento de vuelos hacia la Unión Americana para la siguiente temporada de verano.

¿Por qué las aerolíneas mexicanas privilegian rutas hacia EU?

Debido al encarecimiento de la turbosina, la debilidad de la demanda de vuelos nacionales y la necesidad de mejorar su rentabilidad.

Volaris y Viva Aerobus planean reducir su oferta de asientos en México para concentrar parte de sus operaciones en el mercado estadounidense, donde encuentran mayores oportunidades de ingresos.

Como parte de ese cambio, Volaris prevé retirar 17 aviones y Viva Aerobus alrededor de 15 entre finales de 2026 y 2027, mientras que Aeroméxico contempla detener el crecimiento de su flota durante el próximo año.

Este reacomodo en las aerolíneas mexicanas podría traducirse en menos asientos disponibles para vuelos nacionales y modificaciones en los itinerarios.