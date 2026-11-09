Tesla devolverá ‘muchos depósitos’ del Cybertruck ante exceso de pedidos, admite Elon Musk

Elon Musk anunció que Tesla dejaría de fabricar el Cybertruck en su planta de Texas a mediados de 2027.

Tesla devolverá los depósitos del Cybertruck a algunos clientes porque tiene más pedidos de los que puede procesar antes de poner fin a la producción de la controvertida camioneta el próximo año, según el director ejecutivo, Elon Musk.

“La tasa de pedidos del Cybertruck supera con creces nuestro ritmo de producción”, escribió Musk en una publicación en X, sin ofrecer detalles específicos. Agregó que el modelo no generaba pérdidas y que la decisión de cancelarlo se debía al “costo de oportunidad” de cómo se utiliza la capacidad de fabricación.

“Intentaremos fabricar tantos como sea posible antes de cerrar la línea en unos ocho meses, pero tendremos que devolver los depósitos a mucha gente”, dijo.

Musk anunció la semana pasada que Tesla dejaría de fabricar el Cybertruck en su planta de Texas hacia mediados de 2027 para liberar capacidad para su vehículo autónomo Cybercab.

¿Cómo van las ventas del Cybertruck de Tesla?

Las ventas del Cybertruck han quedado muy por debajo de las proyecciones de demanda y Tesla fabrica solo una fracción de lo que la planta es capaz de producir. El vehículo de líneas angulares ha generado opiniones divididas entre compradores y contrasta con diseños curvos de sus otros modelos para consumidores.

El fabricante de automóviles ha estado retirando de su gama los modelos más caros y de menores ventas —incluidos los Model S y Model X, cuya producción terminó este año— para volver a centrarse en líneas de negocio que incluyen inteligencia artificial, robótica y vehículos autónomos.

La gran mayoría de las ventas de Tesla en su negocio automotor principal proviene de dos vehículos: el SUV Model Y y el sedán Model 3. Las acciones de Tesla subían 5.1 por ciento a las 9:49 horas de este lunes en Nueva York. El título acumulaba una caída de 20 por ciento este año hasta el cierre del viernes, frente a un avance de 7.8 por ciento del índice S&P 500.