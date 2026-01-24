El caso de ‘La Nicholette’: Del secuestro en su Cybertruck al hallazgo con vida de la influencer

La influencer conocida como ‘La Nicholette’ fue privada de la libertad cuando intentaba subir a su Cybertruck el pasado 20 de enero.

CULIACÁN, Sin., 24 de enero de 2026.- La Fiscalía del Estado de Sinaloa confirmó este sábado el hallazgo con vida de la influencer Nicole Pardo Molina, mejor conocida como ‘La Nicholette’, aunque no ofreció más detalles sobre el lugar ni las condiciones en las que fue encontrada.

La joven, también apodada como ‘La Muchacha del Salado’ fue privada de la libertad el pasado martes 20 de enero, cuando intentaba subir a su camioneta Tesla Cybertruck de color morado por el suburbio urbano comercial de la Isla Musalá, en Culiacán.

¿Qué pasó con ‘La Nicholette’, privada de su libertad en su Cybertruck?

La grabación de la privación de ‘La Nicholette’ rápidamente se difundió en redes sociales. En el video se observan a dos hombres que la suben a un automóvil blanco, sin aparente violencia.

Según los reportes disponibles, el incidente ocurrió cerca de la Plaza 11, sobre el bulevar Isla Musalá, casi en la intersección con calle San Esteban, una de las zonas de mayor afluencia del sector.

El vehículo de la influencer quedó abandonado en la vialidad, y minutos después fue asegurado y retirado por autoridades.

El hecho habría quedado registrado por las cámaras del propio vehículo, y material audiovisual comenzó a circular en distintas plataformas, generando amplia, generando preocupación entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo.

Vinculan a ‘La Nicholette’ con empresa de ‘El Mayito’ Flaco

Nicole Pardo Molina, de 25 años, es una influencer y emprendedora sinaloense, originaria de la sindicatura de El Salado, conocida por su contenido en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, así como por ser propietaria de una boutique de moda en la zona de Isla Musalá.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta una investigación por presunta privación ilegal de la libertad, y se informó sobre operativos de seguridad en el área, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Las autoridades han señalado que el caso continúa en investigación, por lo que se espera información oficial en las próximas horas.

El miércoles 21 de enero, un día después de que se reportara su desaparición, la influencer cumplió 21 años de edad.

Ayer viernes 23 de enero se difundió un video, supuestamente grabado por la influencer, en el que revelaba que trabaja para la empresa de Ismael Zambada, ‘El Mayito flaco’, a quien con la recolección del dinero de patrullas municipales de Culiacán, así como de extorsiones que realiza ese grupo delincuencial.