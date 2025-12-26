Mercedes Roa, influencer mexicana, tiene secuelas tras agresión en Francia: ‘No puedo hacer ningún deporte’

Anteriormente, Mercedes Roa explicó que durante la agresión la golpearon y la tiraron al suelo. (Foto: Pexels / Imagen generada con IA Gemini)

A dos semanas de la agresión que sufrió en Francia, Mercedes Roa, influencer mexicana, explicó que presenta secuelas provocadas por los golpes que recibió durante el ataque que vivió junto a sus amigas.

Mercedes Roa, quien formó parte de Supernova Strikers 2025, fue agredida en la ciudad de Marsella. En un video compartido en sus redes sociales, explicó que la golpiza comenzó luego de que unos hombres les ofrecieran cocaína y ellas se negaran a consumirla.

“Nos atacaron de la nada, aventaron a mi amiga y la tiraron en la calle; cuando intentó levantarse, uno de ellos intentó patearla en la cabeza, la pudo haber matado”, comentó en su momento. Además, explicó que ella también recibió varios golpes.

¿Qué le pasó a Mercedes Roa tras la agresión en Francia?

En el primer video que compartió la también participante de la Kings League, explicó que la agresión le provocó una herida en la rodilla, inflamación en el tobillo y un fuerte dolor en la región cervical.

Posteriormente, Mercedes Roa dio una actualización sobre su estado de salud, en la que señaló que, tras la agresión, presentó una molestia constante en las zonas donde fue golpeada, la cual fue en aumento, por lo que acudió al médico.

“Me mandaron a hacer una resonancia magnética simple de rodilla”, explicó. Tras el estudio, Mercedes Roa fue diagnosticada con rotura de menisco medial, una de las lesiones de rodilla más comunes, de acuerdo con Mayo Clinic.

Alcalde marsellés confirmó el ataque a la infleuncer mexicana (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Imágenes generadas mediante IA Gemini).

El portal especializado en salud agrega que, cuando el menisco presenta un desgarro, se pueden experimentar síntomas como hinchazón, dolor al girar la rodilla, dificultad para enderezarla completamente y sensación de que está trabada.

La influencer mexicana añadió que también padece bursitis patelar traumática, que es la inflamación de la bursa (una bolsa llena de líquido) ubicada delante de la rótula, lo que ocasiona presión sobre otras partes de la articulación de la rodilla, según Cleveland Clinic.

Los síntomas de esta afección incluyen baja movilidad en la rodilla, dolor incluso en reposo e hinchazón en la zona.

Los problemas de Mercedes Roa se vieron agravados debido a que ya tenía una lesión previa en el tobillo izquierdo, el cual también resultó afectado durante la agresión que vivió en Marsella.

¿Por qué Mercedes Roa no puede hacer deportes?

Todo en conjunto provocó el debilitamiento de sus “ligamentos centrales y los músculos de la pierna”, lo que derivó en que la influencer no pueda jugar futbol por el momento.

“Ahora no puedo hacer ningún deporte que impacte la rodilla (futbol/correr) hasta que sigamos un tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores y fisioterapia”, explicó en una publicación en sus redes sociales.

En caso de que la situación de su rodilla y tobillo no mejore, la influencer deberá considerar la opción de someterse a una cirugía, aunque mantiene la esperanza de que no sea necesaria para su recuperación.

Aunque Mercedes Roa se siente mal debido a que, a causa de la agresión, no podrá practicar uno de sus deportes favoritos, compartió que intentará salir adelante.

“Me quitó mucho este chico y me cuesta mucho hablarlo, pero que me haya quitado mi futbol… voy a ir contra todo lo malo que pasó ese día y los siguientes a él”, expresó.

¿Cómo fue la agresión que vivió Mercedes Roa en Francia?

En un video que subió poco después de la agresión, explicó que todo comenzó cuando uno de sus amigos pidió prestado un encendedor a un grupo de hombres que pasaban por el lugar.

No obstante, la reacción de ellos fue violenta. Tomaron al amigo de la influencer por el cuello y lo intimidaron para que consumiera cocaína; sin embargo, él se negó y comenzó la agresión en su contra.

Ella y las amigas que la acompañaban intentaron defenderse; sin embargo, uno de los hombres empujó a una de las jóvenes y trató de patearla en la cabeza cuando estaba en el suelo, por lo que decidieron huir del lugar.

Mercedes Roa espera no necesitar una cirugía luego de la agresión que vivió en Francia. (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de ello, los hombres las siguieron. “Uno de ellos buscaba algo en su ropa, pero no lo encontró; se trataba de una navaja, según los policías”, comentó en el video, en el que agregó que uno de los hombres volvió a agredir a su amigo.

Fue en ese momento cuando Mercedes Roa intentó detener el ataque; sin embargo, fue lastimada y arrojada al suelo. Tras este suceso, no recuerda qué ocurrió. Después de la agresión acudieron al hospital; sin embargo, nadie los atendió.