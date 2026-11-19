El proceso para elegir una nueva consejera presidenta del INE podría concluir hasta finales de enero de 2027, de acuerdo con Ricardo Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados explicó que, “de acuerdo con los plazos”, definirán el relevo de Guadalupe Taddei hasta el año que viene y no antes de que termine el periodo de sesiones el próximo 15 de diciembre.

Monreal aclaró que el proceso de selección de consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) toma unos 58 días, especialmente para cumplir con las disposiciones judiciales. Por ello, la discusión llegará al pleno de San Lázaro el año que viene.

Los comentarios de Monreal ocurren luego de que el PAN demandara un juicio para acelerar la designación de la nueva titular del INE, y luego de que exconsejeros presidentes del instituto, como Lorenzo Córdova, dijeran que el interinato en el INE genera incertidumbre y una crisis de confianza de cara a las elecciones.

El juicio presentado por el PAN fue ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la protección de derechos electorales, para así acelerar la convocatoria.

Tras salida de Taddei, diputados buscan presidenta del INE honesta

El diputado Ricardo Monreal explicó que, en el proceso de selección de titular del INE, buscarán a una persona imparcial, que sea profesional y tenga confianza para encabezar el instituto.

Tras la salida de Guadalupe Taddei, exconsejeros del INE llamaron a diputados a buscar a una titular que tenga experiencia, capacidad y competencia para cumplir con las exigencias del cargo.

El objetivo, según exconsejeros, es recuperar y reconstruir la credibilidad del INE ante la población y así cumplir con el proceso electoral de manera correcta en 2027, año en el que se juegan los cargos de diputados y senadores, además de gobiernos estatales.