Relevo en el INE: Monreal declara cuándo designarán a la consejera presidenta tras salida de Taddei

El INE tendría a su nueva consejera electoral para inicios de diciembre.

Tras la salida de Claudia Taddei del Instituto Nacional Electoral (INE), la Cámara de Diputados ya tiene fecha para la designación de la nueva consejera presidenta de la institución.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que la elección del relevo está prevista entre el 6 y 7 de diciembre, una semana antes de que cierre el periodo de sesiones en el Congreso.

Los coordinadores de otros partidos ya están al tanto del borrador del acuerdo, aunque aún es posible que existan modificaciones en el proceso.

¿Qué se sabe de la convocatoria para nueva consejera presidenta del INE?

De acuerdo con Monreal, se espera que para el 4 de noviembre esté definida la convocatoria para la selección de nueva titular del INE.

Uno de los principales puntos que se habrían acordado es que la consejera sea mujer, para continuar con la equidad de género, aunque es posible que la regla cambie, ya que es una “situación extraordinaria”.

En el proceso anterior, en el que Guadalupe Taddei fue seleccionada por tómbola, aunque aún no se determina si será con el mismo proceso; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que es posible que haya concenso en la selección de cargos en el INE.

Monreal recordó que el Poder Legislativo presentará un comité técnico de cinco personas encargado de entrevistar y seleccionar los mejores perfiles.

Por ahora, se desconoce si los tres poderes de la unión mandarán a sus aspirantes, como en el proceso anterior.

Mientras esto sucede, el INE designó, por unanimidad de votos, a Blanca Cruz como la consejera presidenta provisional, luego de una sesión extraordinaria en la que los consejeros y representantes de partidos políticos le dieron su respaldo.

“La colegialidad no es un trámite ni una formalida; es el principio que da sustento a nuestras decisiones, las enriquece mediante la liberación y les otorga fortaleza democrática”, declaró Blanca Cruz.