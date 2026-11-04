Se frena el crecimiento en cadenas comerciales por menor consumo

La Comer, Walmart, Soriana y Chedraui reportaron ingresos conjuntos casi planos durante los primeros nueve meses del año, con alza de 0.4% anual.

Durante los primeros nueve meses del año, los ingresos de La Comer, Walmart de México, Soriana y Chedraui crecieron 0.4 por ciento anual, al pasar de mil 113.8 millones a mil 118.1 millones de pesos frente al mismo periodo de 2025.

De acuerdo con la información financiera de las empresas, este estancamiento responde a las presiones inflacionarias, mayores costos operativos, cautela del consumidor y una intensa competencia.

En el caso de Walmart de México y Centroamérica, durante los primeros nueve meses del año, registró un alza del 2.2 por ciento en ingresos y del 0.2 por ciento en flujo operativo, aunque su utilidad neta bajó un 2 por ciento anual.

En conferencia con analistas, Cristian Barrientos, director general de la empresa, admitió que los consumidores “se están volviendo más cautelosos”, escenario agravado por el incremento en costos operativos derivados del alza al salario mínimo y la reforma laboral.

El directivo expresó su confianza en los proyectos planificados para mitigar costos sin comprometer la propuesta de valor, como la campaña “Pesos Que No Se Tocan”, que incluye más de 4 mil artículos a precios fijos durante más de 90 días.

Por su parte, Camilo Canedo, director de finanzas de la multinacional, explicó que la optimización logística busca reducir la carga laboral y fusionar el crecimiento comercial con el control de gastos generales.

“Los clientes del Valle de México están dividiendo sus canastas para encontrar las mejores alternativas ante la presión en el gasto”, indicó

Apuestan por tecnología, automatización y marcas propias.

En el caso de Soriana, durante los primeros nueve meses del año acumuló una caída del 4 por ciento en ingresos y del 3.3 por ciento en flujo operativo, pero logró un alza del 18 por ciento en sus utilidades. Hacia el final del año la cadena informó que su estrategia se enfocará en capturar mayor participación de mercado y controlar gastos.

“El consumo en México ha sido muy desafiante durante el trimestre (...) A pesar de la moderación de la inflación, los consumidores siguen bajo presión financiera y continúan administrando sus gastos con mucho cuidado y se mantienen muy enfocados en el precio”, afirmó Rodrigo Benet Córdova, director de finanzas de la firma, en conferencia telefónica con analistas.

Agregó que el corporativo mejoró su manejo de mermas e incrementó su catálogo de marca propia con más de 300 nuevos SKUs en 33 categorías. Para el cierre de año, la administración descartó cierres de sucursales, limitándose a la conversión de dos unidades hacia el formato Sodimac.

“A medida que avanzamos hacia el cuarto trimestre, esperamos que los patrones de gasto de los consumidores se mantengan muy cautelosos. Sin embargo, eventos estacionales clave como el Buen Fin y la temporada de fiestas podrían brindar oportunidades importantes para mejorar nuestro desempeño”, concluyó Benet Córdova, alertando también sobre los impactos negativos que podría generar la próxima reforma fiscal.

Por su parte, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, La Comer mantuvo la tendencia de expansión en sus ingresos al sumar ventas por 37 mil 300.42 millones de pesos, cifra superior en 6.2 por ciento anual. Sin embargo, sus utilidades cayeron 12 por ciento, cerrando en mil 920.94 millones de pesos, con una utilidad por acción acumulada.

En conferencia con analistas, Héctor de la Barreda, director general de la empresa, destacó que el dinamismo en sus ventas les permitió superar el indicador de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) por casi 300 puntos base.

Hacia el futuro, la administración de la minorista reconoció enfrentarse a un “entorno de consumo lento” y descartó planes inmediatos de expansión para su formato piloto City Market Cafe, centrando sus esfuerzos en apuntalar su programa de lealtad, sostener campañas promocionales estacionales como Temporada Naranja y capitalizar el crecimiento a doble dígito que experimentan en sus canales digitales.

Finalmente, durante los primeros nueve meses del año, Grupo Chedraui reportó caídas del 4 por ciento en ingresos, 2.1 por ciento en flujo operativo y 5 por ciento en utilidad neta; sin embargo, en el penúltimo trimestre superó ligeramente las expectativas.

De acuerdo con un reporte bursátil publicado por Barclays, la compañía impulsó eficiencias en sus centros de distribución, consolidó mejores términos con proveedores en territorio estadounidense y ejecutó promociones más eficientes a nivel nacional.

El análisis de la institución financiera consideró que la apertura de 26 nuevas sucursales en México favoreció la facturación total e impulsó la estabilidad del margen de Chedraui. Mientras su formato Smart & Final se mantuvo estable en Estados Unidos, las cadenas dirigidas al mercado hispano, El Super y Fiesta Mart, resintieron los choques macroeconómicos, por lo que los especialistas de Barclays proyectan que cualquier mejora adicional dependerá directamente de la estabilización del tráfico en dichas tiendas.