Buen Fin 2026 en Soriana: fechas, categorías y beneficios de “Este Buen Fest, llévate un Buen”

Soriana participa en el Buen Fin 2026 con “Este Buen Fest, llévate un Buen”, una campaña pensada como un festival de promociones que estarán disponibles en tiendas y en línea, vigente del viernes 13 al martes 17 de noviembre.

Durante esos cinco días, los clientes podrán aprovechar las ofertas del Buen Fin para realizar compras pendientes, renovar artículos del hogar o adelantar los gastos de fin de año.

¿Qué es “Este Buen Fest, llévate un Buen”?

Para el Buen Fin 2026, Soriana creó el festival “Este Buen Fest, llévate un Buen”, en donde cada categoría se presentará como los artistas principales de las grandes ofertas. Durante estos 5 días de celebración con grandes promociones, las familias tendrán la oportunidad de renovar el hogar, equipar la cocina, actualizar la tecnología del hogar y surtir la despensa ahorrando más.

Para el Buen Fin 2026, Soriana creó el festival “Este Buen Fest, llévate un Buen”, en donde cada categoría se presentará como los artistas principales de las grandes ofertas. Durante estos 5 días de celebración con grandes promociones, las familias tendrán la oportunidad de renovar el hogar, equipar la cocina, actualizar la tecnología del hogar y surtir la despensa ahorrando más.

La campaña reúne en un mismo lugar muchas marcas y categorías, desde compras de mayor inversión, como pantallas y línea blanca, hasta productos de consumo cotidiano. Así, los clientes pueden comparar opciones con calma y armar su lista de compras en una sola visita o en un solo pedido en línea.

¿Cuándo es el Buen Fin 2026 en Soriana?

El Buen Fin 2026 en Soriana es del viernes 13 al martes 17 de noviembre. Son cinco días de ofertas que incluyen el fin de semana largo por el Día de la Revolución, que este año se conmemora el lunes 16 de noviembre.

La campaña está disponible en las tiendas Soriana Híper, Súper, Express y Mercado, así como en soriana.com y en la app de Soriana.

¿Qué categorías participan en el Buen Fin de Soriana?

Las categorías de Soriana que participan en el Buen Fin 2026 son:

Tecnología: pantallas, teléfonos celulares y computadoras.

pantallas, teléfonos celulares y computadoras. Línea blanca: electrodomésticos como refrigeradores y lavadoras.

electrodomésticos como refrigeradores y lavadoras. Despensa y abarrotes: productos de consumo cotidiano para el hogar.

productos de consumo cotidiano para el hogar. Bebé: artículos para los más pequeños de la casa.

artículos para los más pequeños de la casa. Mascotas: alimento y accesorios para mascotas.

alimento y accesorios para mascotas. Motos: vehículos con gran rendimiento para la movilidad diaria.

Esta variedad permite organizar mejor el gasto: en un electrodoméstico conviene comparar características, garantías y opciones de pago, mientras que en productos de consumo frecuente es útil revisar el precio por unidad y las cantidades que realmente se necesitan.

¿Qué novedades trae el Buen Fin 2026 de Soriana?

La principal novedad del Buen Fin 2026 de Soriana es la ampliación de la campaña a más categorías, como bebé y mascotas. Con ello, las familias pueden considerar las necesidades de todos los integrantes del hogar, incluidos los más pequeños y las mascotas, dentro de una misma planeación de compras.

¿Qué beneficios ofrece Soriana en el Buen Fin?

Además de las ofertas, Soriana ofrece estos beneficios durante el Buen Fin 2026:

•Meses sin intereses: en productos participantes, con tarjetas participantes.

•Puntos Soriana YA: el programa de lealtad de Soriana acumula puntos en cada compra para canjearlos después.

•Compra en línea: en soriana.com y en la app de Soriana, con envío a domicilio.

¿Cómo aprovechar las ofertas del Buen Fin en Soriana?

Para aprovechar las ofertas del Buen Fin en Soriana, conviene planear la compra antes del viernes 13 de noviembre:

Descargar la app de Soriana y revisar las ofertas antes de ir a la tienda. Hacer una lista de compras y distinguir entre necesidades inmediatas y compras que pueden esperar. Comparar marcas y presentaciones dentro de una misma categoría. Revisar las condiciones de cada promoción y de los meses sin intereses antes de pagar. Recuerda que Soriana no acepta transferencias bancarias. Identificarse con Soriana YA en cada compra para acumular puntos.

¿City Club participa en el Buen Fin 2026?

Sí. City Club, el club de precios de Organización Soriana, también participa en el Buen Fin del 13 al 17 de noviembre, dentro de su temporada Noviembre Espectacular.

Su oferta está pensada para socios que compran por volumen, ya sea para el hogar o para su negocio, e incluye tecnología, línea blanca y electrodomésticos, muebles y colchones, juguetes, motos y llantas, vinos y licores, además de despensa, bebés y mascotas.

Las compras pueden hacerse desde la app de City Club, y quienes aún no son socios pueden obtener su membresía para acceder a estas ofertas.

Las ofertas del Buen Fin de Soriana pueden consultarse en soriana.com y en su app durante los cinco días de la campaña.