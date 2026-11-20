Shakira reavivó los rumores de un supuesto romance luego de compartir una fotografía junto a Antonio de la Rúa. (Foto: Wikimedia Commons / Cuartoscuro / Unsplash)

¡Un aplauso para esa pareja que está enamorada! ¿O no? Una de las parejas favoritas de los 2000, cuya historia inspiró temas como ‘Día de Enero’, vuelve al centro de la conversación. Se trata de Shakira y Antonio de la Rúa.

Luego de los momentos que han protagonizado juntos, comenzaron a circular versiones sobre una posible reconciliación entre la barranquillera y el empresario, quienes mantuvieron un noviazgo de aproximadamente 11 años que terminó en 2010.

Las especulaciones surgieron cuando la cantante agradeció al argentino por su apoyo durante un concierto en el Macondo Park y aumentaron después de que una persona aseguró haberlos visto, presuntamente, besándose durante una cena.

¿Por qué se cree que Shakira y Antonio de la Rúa regresaron?

Luego de que Shakira dedicó un mensaje de agradecimiento a Antonio de la Rúa durante uno de sus conciertos en el Macondo Park y destacó la gran amistad que mantienen, comenzó a especularse sobre una posible reconciliación.

Las versiones cobraron fuerza cuando la intérprete de ‘Loba’ compartió una fotografía junto al empresario. En la imagen, la cantante aparece recargada en el hombro de su expareja, mientras ambos sonríen.

No obstante, la ‘gota que derramó el vaso’ llegó este viernes, luego de que una persona que presuntamente cenó con ellos aseguró que los vio besándose y abrazándose, lo que alimentó las versiones sobre un posible regreso.

Esta es la foto que compartió Shakira junto con su expareja Antonio de la Rúa. (Foto: Captura)

“Anoche estuve cenando con ellos y ahora están juntos. Han trabajado y ahora son pareja (...) están felices, tienen muchísima complicidad, se comían a besos, se abrazaban todo el rato”, comentó para el programa de televisión Vamos a ver.

El testimonio fue suficiente para que algunos seguidores de la ‘Loba’ dieran por hecho que Shakira comenzaría un nuevo capítulo junto al argentino. Sin embargo, la supuesta reconciliación no es cierta.

¿Qué dijo el representante de Shakira sobre la supuesta relación?

En un comunicado para la revista Hola, Tomás Palacios, publicista de Shakira, negó que la cantante y el empresario mantengan un vínculo amoroso. Aunque suelen pasar tiempo juntos, aclaró que su cercanía responde a motivos laborales.

“Su cercanía viene dada porque se ha intensificado su relación laboral, no la romántica”, explicó el representante, quien señaló que es precisamente ese vínculo profesional el que se ha fortalecido.

Durante el cierre de sus conciertos en Madrid, Shakira agradeció públicamente a su expareja por la ayuda que le brindó a lo largo de la gira y en el desarrollo de Macondo Park.

Al respecto, Tomás Palacios aseguró a la publicación que Antonio “ha participado de manera muy activa” en los espectáculos que la colombiana ofreció en Madrid. También destacó el aprecio que existe entre ambos: “se tienen mucho cariño”, dijo.

El publicista también desmintió que hubieran sido vistos besándose. De esta forma, descartó que Shakira y Antonio de la Rúa hayan retomado su noviazgo.

Shakira y Antonio de la Rúa no son pareja. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México vía Cuartoscuro.com).

¿Cómo fue la relación de Shakira y Antonio de la Rúa?

Shakira conoció a Antonio de la Rúa en el año 2000, durante una cena en Buenos Aires, Argentina. Poco después, el empresario, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, comenzó un noviazgo con la cantante colombiana.

Durante los 11 años que estuvieron juntos, Antonio tuvo un papel importante en la carrera de Shakira. El argentino colaboró en la administración de sus negocios y participó en decisiones relacionadas con su proyección internacional.

Su historia de amor también inspiró algunas de las canciones de la colombiana. Una de ellas fue ‘Día de enero’, incluida en el álbum Fijación oral, vol. 1. La balada se convirtió en una de las referencias musicales de aquella etapa de su vida.

Sin embargo, la pareja terminó su relación sentimental en agosto de 2010, aunque anunció públicamente la separación hasta enero de 2011. Posteriormente, surgieron diferencias por asuntos económicos que derivaron en una disputa legal.