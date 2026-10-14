(FOTO) Shakira reaparece con Antonio de la Rúa, ‘ex’ al que dedicó ‘Día de enero’ y ‘hoy es amigo’

Shakira posteó una foto junto a su expareja Antonio de la Rúa. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

Shakira y Antonio de la Rúa volvieron a aparecer juntos en una fotografía que la cantante colombiana compartió en redes sociales, luego de dedicarle unas palabras de agradecimiento durante el cierre de sus conciertos en Madrid.

El empresario argentino fue pareja de la intérprete de ‘Antología’ durante aproximadamente 11 años. Incluso llegaron a comprometerse, pero sus caminos se separaron en 2010.

Su historia también quedó plasmada en la música, particularmente en ‘Día de enero’, una canción de Shakira con dedicatoria al empresario argentino. .

Esta es la foto que compartió Shakira junto con su expareja Antonio de la Rúa. (Foto: Captura)

Shakira agradece a su expareja Antonio de la Rúa

Durante el cierre de los conciertos de Shakira en Madrid, como parte de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, la artista dedicó unas palabras a las personas que la acompañaron durante esta etapa de su carrera. Entre ellas destacó a Antonio de la Rúa, quien participó en el desarrollo de Macondo Park, el recinto temporal creado para albergar sus presentaciones en la capital española.

“Muy especialmente quiero dar las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo durante todo el tour”, expresó.

La colombiana también hizo referencia a la transformación de su relación con el empresario argentino:

“Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero dar las gracias a este, que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo. Amigo del alma. Antonio de la Rúa. Gracias”, declaró.

Shakira habla de ‘Día de enero’, canción dedicada a Antonio de la Rúa

La historia de Shakira y Antonio de la Rúa también quedó registrada en ‘Día de enero’, una balada incluida en el álbum ‘Fijación Oral Vol. 1’, publicado en 2005. El tema fue lanzado como sencillo en 2006 y está inspirado en el inicio de su relación sentimental.

La canción también hace referencia a las dificultades que atravesó el empresario, cuya familia estuvo en el centro de la crisis política y económica argentina de comienzos de los años 2000.

De acuerdo con El País, la canción de Shakira recuerda el primer encuentro con De la Rúa, ocurrido en 2000 durante una cena en Buenos Aires.

La historia de amor de Shakira y Antonio de la Rúa

Shakira conoció a Antonio de la Rúa en 2000. El empresario es hijo de Fernando de la Rúa, quien ese mismo año asumió la presidencia de Argentina.

Al poco tiempo de que inició el noviazgo, se comprometieron. Aunque contemplaron la posibilidad de casarse, la boda nunca se concretó. En lugar de ello, mantuvieron una relación que combinó su vida sentimental con los proyectos profesionales de la cantante.

De la Rúa se convirtió en uno de los colaboradores cercanos de Shakira y participó en decisiones relacionadas con su carrera internacional. Durante aquellos años, la colombiana publicó discos como ‘Servicio de lavandería’ y ‘Fijación Oral Vol. 1’, que consolidaron su presencia en el mercado internacional.

La relación llegó a su fin en agosto de 2010, aunque la separación se hizo pública en enero de 2011. En aquel momento, la cantante explicó que ambos continuarían trabajando juntos durante un tiempo en sus proyectos profesionales.

Sin embargo, el vínculo laboral derivó posteriormente en disputas judiciales relacionadas con reclamaciones económicas. La ruptura marcó el final de una historia de más de una década que había sido importante tanto para la vida personal de Shakira como para su carrera artística.

Después de la separación, la cantante inició una relación con el futbolista Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos, Milan y Sasha.