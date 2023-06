Shakira revela a juez el inicio de su relación con Piqué: ‘Era muy turbulenta’

Shakira emitió su testimonio en España tras ser acusada de un supuesto fraude fiscal de 14.5 millones de euros a Hacienda por lo que, para convencer al juez de que no vivió de manera estable en el país, contó en 2019 -antes de la mediática ruptura con el exfutbolista- algunos pormenores de su relación con Gerard Piqué.

La cantante colombiana asegura que no era residente fiscal porque entonces estaba enfocada en su carrera y se la pasaba viajando, por lo que calificó su vida como la de una “nómada” al vivir prácticamente en un avión.

Posteriormente relató que pasaba la mayor parte del tiempo entre Estados Unidos, Colombia y Bahamas, en donde encontró privacidad y compartía su hogar con su expareja Antonio de la Rúa.

La Fiscalía pide una multa de 23.7 millones de euros más 8 años de cárcel si se comprueba su culpabilidad, aunque la intérprete afirma que comenzó a viajar a Barcelona cuando inició su noviazgo con Piqué, ya que lo veía en su tiempo libre, y que el proceso ha dañado su reputación y credibilidad.

Shakira aseguró que no sabía si su relación con Piqué prosperaría. (Foto: Instagram @shakira)

Los detalles del inicio de la relación de Shakira con Piqué

En las declaraciones obtenidas por El País, Shakira aseguró que al principio de su relación sentimental con Piqué, en 2011, no se veían mucho.

“Tiene 23 años, 10 años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy. Era un loquito en esa época”, contó al asegurar que entonces no había garantía de que su amor prosperara. “Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble”, agregó.

Pero no todo siempre fluyó, ya que argumentó que entonces la “relación era muy turbulenta”, por lo que la comparó con la montaña rusa Dragon Khan. “Nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien”.

Sin embargo, eso no le impidió que le naciera uno de los gestos más románticos que ha hecho por alguien. “Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard”.

La compositora habló sobre el nacimiento de su hijo Milán, que también fue un motivo de discusión con el deportista porque quería que naciera en España ya que estaba en pretemporada y no tendría permiso para ausentarse. “Para él estar en el parto era muy importante”.

También reveló que profesionalmente fue un sacrificio mudarse porque en Barcelona no hay tanto empuje para la industria como en Estados Unidos. “Mi único vínculo era Gerard. Aquí no tenía más que un novio”.

Los celos de Piqué hacia Antonio de la Rúa

Otra parte de las confesiones de Shakira involucran al argentino Antonio de la Rúa ya que después de que terminaron aseguró que seguía visitando su casa en Nassau, lo que no le gustaba a Piqué.

“Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”.