La historia detrás de ‘Antología’ de Shakira: El empresario que la terminó el Día del Amor y la Amistad

¡Esa canción me hace daño, súbele! ‘Antología’ fue la canción más pedida por los fans de Shakira para su gira Las mujeres ya no lloran y narra uno de los primeros corazones rotos de la colombiana.

Este 19 de marzo, Shakira dio el primero de siete conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México y ante cerca de 65 mil aullidos de su manada dio un recorrido por sus amores y desamores: el ‘Waka waka’ con la que comenzó su historia con Gerard Piqué, ‘La bicicleta’ (que antes lo mencionaba) y una vez más lo salpicó con ‘BZRP Music Sessions #53′.

Pero no todo es sobre ‘tipos como tú’: la barranquillera entonó temas sobre el amor propio como ‘Soltera’, y la sanación (‘Acróstico’, donde cantan sus hijos Milan y Sasha); además, dio un homenaje a su pasado, a esa joven de pantalones de cuero que soñó con cambiar el mundo, con canciones como ‘Ciega, sordomuda’ al ritmo del mariachi y ‘Antología’.

“Cuando necesité que alguien creyera en mí, ustedes lo hicieron; cuando necesité fuerzas, ustedes me las dieron; cuando sentí el desamor, ustedes me arroparon con su cariño. Les debo tanto México, por eso quiero complacerlos esta noche. Antes de empezar esta gira quise saber qué era lo que más querían escuchar de todo mi repertorio, ustedes me respondieron y aquí está ‘Antología’”, dijo la ‘Loba’ a sus fans.

La superestrella colombiana Shakira se presenta durante su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en la Ciudad de México, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo/AP)

¿Quién inspiró ‘Antología’, de Shakira?

El sencillo ‘Antología’ salió en 1995 en su álbum Pies Descalzos, ¿pero quién la hizo quitarle al tiempo los segundos, ver el cielo aún más profundo, aumentar más de tres kilos, desarrollar su sentido del olfato y aprender a querer los gatos?

Hace unos años, desde un escenario, Shakira explicó: “Esta canción la escribí después de que terminó una etapa en la que recibí muchos momentos de felicidad de una persona especial”.

En un show, de su Tour Fijación Oral, en diciembre de 2006, la colombiana agregó: “La escribí cuando tenía 17 años. Sí, porque a los 15 ya me había enamorado. ¡Es más!, la primera vez que me enamoré tenía 4 años (...) Esta canción yo creo que ustedes la conocen, y si la conocen quiero oírlos".

Óscar Ulloa es un empresario bogotano que vivió en su juventud en Barranquilla, fue el primer amor de Shakira e inspiró algunos de sus primeros éxitos, afirma que ella le escribió ‘Antología’, ‘Eres’ y otras canciones que tenían relación con su vida cotidiana.

¿Cómo se conocieron Shakira y Oscar Ulloa?

En una entrevista que dio para el medio local La Red, Ulloa recordó que conoció a Shakira en un lugar llamado Las Vaqueras, donde estaba tomando unas cervezas: “en el fondo había una pelinegra, ojinegra, cejas grandes, les dije ‘tengo que conocerla como sea’”.

“Me acerqué y le dije ‘tienes los ojos más lindos que he visto en toda mi vida’”, relató Ulloa, quien luego esperaba cruzarse con ella cuando pasaba el autobús del colegio de la artista. “Traté de seguir la buseta, hablé con todo el mundo en el colegio... pregunté hasta que un día llegué a su casa”.

Oscar Ulloa y Shakira estuvieron juntos por cerca de cuatro años, (Foto: @shakiramebarak_).

Esa historia duró cerca de cuatro años y se mudaron juntos en Bogotá, donde la artista protagonizó la telenovela El Oasis y comenzó a sumar fama. “Superconsentidora, superconsentida, celosa, muy celosa, encantadora, era una novia perfecta”.

Ulloa relata que no le gustaban los primeros discos de Shakira y nunca imaginó el alcance que tendría su exnovia, incluso ella tenía el plan B de estudiar psicología si las cosas no salían como esperaba.

Pies descalzos catapultó a Shakira y Ulloa protagonizó varios videos como ‘Dónde estás corazón’.

Óscar Ulloa salió en 'Dónde estás corazón'. (Foto: Especial).

Sin embargo, su noviazgo se acabó: “Terminamos un Día del Amor y la Amistad (en Colombia se celebra en septiembre), yo creo que era el momento, tenía que seguir sola, no me equivoqué, llegó al cielo”. El empresario asegura que no terminaron por celos profesionales.

En 2009, Ulloa se reencontró con Shakira en Bogotá: fue a un hotel donde se hospedaba, los fans lo reconocieron y logró que seguridad le avisara que ahí estaba. Así que fueron a comer a un restaurante. “No pedí nada, ella pidió lo que alguna vez comimos, tampoco pudimos sentarnos a hablar 10 minutos”.

Óscar Ulloa se reencontró con Shakira en 2009. (Foto: @o.s.c.a.r.u.l.l.o.a).

Según Óscar, su mamá luego le dijo que escuchara ‘No’: “Esa canción es la última... es un cierre definitivo”.

Hace unos días, en la segunda fecha de su tour en Buenos Aires, Argentina, Shakira dedicó ‘Antología’ a sus hijos Sasha y Msailan: “Los que me enseñaron realmente lo que es amar”.