Sobre la segunda denuncia en su contra por una presunta agresión sexual, Vadhir Derbez aseguró que no ha recibido una notificación oficial. (Foto: Shutterstock, Cuartoscuro)

El actor Vadhir Derbez aseguró que fue víctima de un intento de extorsión por 350 mil dólares para evitar que se difundiera la carpeta de investigación en su contra por una acusación de presunta violación.

El hijo de Eugenio Derbez habló sobre las acusaciones durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la que rechazó los señalamientos y denunció presuntas irregularidades en la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El actor enfrenta dos acusaciones de agresión sexual: una presentada por una modelo estadounidense de 19 años, por hechos presuntamente ocurridos durante la grabación de un videoclip en Coyoacán, y otra relacionada con una adolescente de 15 años, por una supuesta agresión a bordo de un crucero en aguas internacionales.

¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre la extorsión de 350 mil dólares?

Vadhir Derbez aseguró que recibió mensajes en los que le exigían dinero para evitar que se hiciera pública la carpeta de investigación por la presunta agresión sexual. De acuerdo con su versión, después de negarse a pagar, personas con acceso al expediente comenzaron a filtrar información a medios de comunicación.

“Yo he recibido muchos mensajes de, me están pidiendo 350 mil dólares, hazme el favor para no salir con la carpeta, para esconder todas estas cosas, cosas que fabricaron. Al yo no dar este dinero, que empezaron a hacer cosas chuecas dentro de la Fiscalía, alguien empezó a vender la carpeta a medios de comunicación para tratar de sacar dinero por su parte”, indicó.

Derbez señaló que las presuntas filtraciones lo obligaron a pronunciarse públicamente, a mediados de abril, sobre la acusación de violación presentada por la modelo estadounidense, pese a que su intención era resolver el caso ante las autoridades.

Su abogado, Enrique González Casanova, atribuyó el supuesto intento de extorsión a un grupo de particulares que, según su versión, tendría contactos dentro de la Fiscalía capitalina. Sin embargo, aclaró que no contaba con elementos para acusar directamente a funcionarios de participar en la exigencia de dinero.

“De los encargados del proceso yo no te podría decir nada, ellos me parece que han actuado irregular pero yo no podría atreverme hasta este momento a decir que hay alguna autoridad que nos haya extorsionado ni nada que se le parezca, eso sería totalmente erróneo de mi parte mencionarlo. No, más bien, esta es una banda delincuencial que me queda perfectamente claro que sí tiene contactos dentro de la fiscalía”, comentó.

¿Qué pruebas e irregularidades denunció Vadhir Derbez en su caso?

El hijo de Eugenio Derbez aseguró que presentó videos y testimonios para demostrar que la agresión denunciada durante la grabación de un videoclip en Coyoacán no ocurrió.

“Siempre estoy rodeado de gente, la que me está cuidando, mi asistente, o sea, siempre tenemos también bastantes testigos que saben y que han salido, bueno, que han declarado y que han estado con nosotros”.

Su abogado afirmó que el inmueble contaba con más de 50 cámaras, aproximadamente 500 tomas de video y entre 50 y 60 testigos. También cuestionó presuntas irregularidades en las traducciones de declaraciones, los peritajes y la cadena de custodia de una prueba de ADN.

Derbez reveló que inicialmente rechazó contratar a la modelo denunciante, pero la agencia volvió a proponerla en distintas ocasiones hasta que finalmente aceptó incluirla en la producción: “No te puedo explicar cuántas veces me enseñaron a esta modelo y yo dije no, no, no va voy por otra persona”, relató.

Respecto al proceso judicial, González Casanova explicó que una jueza federal concedió un amparo de fondo que dejó sin efectos la orden de aprehensión contra su cliente. Sin embargo, la Fiscalía capitalina impugnó la resolución y el recurso permanece pendiente ante un Tribunal Colegiado.

Posteriormente, Vadhir Derbez publicó un video en redes sociales en el que volvió a denunciar presuntas irregularidades en el proceso judicial relacionado con las acusaciones de violación en su contra.

¿Cuáles son las acusaciones contra Vadhir Derbez y cómo le afectaron?

La primera denuncia contra Vadhir Derbez fue presentada en abril de 2026 por una modelo estadounidense de 19 años, quien acusó a Derbez de una presunta violación durante la grabación de un videoclip en la Casa Volopapilio, en Coyoacán.

Sin embargo, en días recientes se presentó una segunda denuncia contra Vadhir Derbez que fue presentada ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), de la FGR.

La segunda acusación corresponde a una adolescente de 15 años, quien denunció una presunta agresión sexual a bordo del crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean, en aguas internacionales.

Sobre este segundo señalamiento, Derbez aseguró que no recibió ninguna notificación oficial y lamentó que las acusaciones construyeran una imagen de él como un presunto agresor sexual serial.

“Estoy en un punto en el que me urge que esto se aclare y yo poder decir se los dije y aún así yo creo que hay mucho daño irreparable que la gente no está consciente que se hizo”, expresó.