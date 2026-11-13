‘Ya está libre de dolor’: ¿Qué enfermedad tenía Christian Cousins, actor de ‘Un detective en el kínder’?

Christian Cousins hizo el papel de Dominic Palmieri en 'Un detective en el kínder' junto a su hermano gemelo Joseph. (Foto: ChatGPT)

Christian Cousins, actor estadounidense recordado por su participación en la película Un detective en el kínder, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, murió a los 43 años después de enfrentar una enfermedad que afectó su salud durante los últimos meses de su vida.

El fallecimiento del actor fue confirmado por su hermano Jonas Roeser, quien compartió un mensaje de despedida en Instagram, en el que reveló que Christian estuvo gravemente enfermo.

¿Qué enfermedad padecía Christian Cousins antes de su fallecimiento?

Christian Cousins padecía una enfermedad del hígado, según reveló su hermano Jonas Roeser al confirmar su fallecimiento. Sin embargo, la familia no dio a conocer el diagnóstico específico del actor ni cuánto tiempo estuvo enfermo.

En su mensaje, Jonas explicó que Christian estuvo muy enfermo y encontró consuelo en la idea de que, después de su muerte, finalmente quedó libre del dolor que padecía.

“Christian había estado muy enfermo por una enfermedad del hígado. Me consuela creer que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que llevaba”, escribió.

Roeser anunció el fallecimiento mediante una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de fotografías familiares y un mensaje en el que recordó la personalidad de Christian y la relación que construyeron como hermanos.

“Es difícil compartir que mi hermano, Christian Cousins, ha fallecido. Christian y su hermano gemelo, Joseph ‘Joey’ Cousins, son mis hermanos por parte de mi padre biológico. Crecieron en California mientras yo estaba en Washington”, escribió al comienzo de su despedida.

Los hermanos no se conocieron personalmente hasta que Jonas llegó a la universidad. Aunque no detalló cómo fue ese primer encuentro, recordó a Christian como una persona llena de energía, pasión y grandes aspiraciones.

“Era todo un personaje, lleno de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes”, expresó.

Finalmente, Jonas dedicó unas palabras a su hermano, con la esperanza de que encontrara tranquilidad después del sufrimiento que enfrentó.

“Descansa tranquilo, Christian. Espero que tu alma esté en reposo y que hayas encontrado paz. Eres mi hermano y te extrañaremos”.

¿Quién era Christian Cousins y qué películas hizo junto a su gemelo?

Christian Cousins nació en marzo de 1983 en California, Estados Unidos. Desde pequeño incursionó en la actuación junto con su hermano gemelo Joseph Cousins, con quien compartió varios personajes en producciones de cine y televisión.

Uno de sus trabajos más conocidos fue Un detective en el kínder (Kindergarten Cop), película de 1990 dirigida por Ivan Reitman y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, quien interpretó a John Kimble, un policía que se hace pasar por maestro de preescolar para investigar un caso criminal.

En esta película, Christian y Joseph compartieron el papel de Dominic Palmieri, uno de los alumnos del personaje de Schwarzenegger. Los gemelos se turnaban para interpretarlo durante las grabaciones, lo que permitió a la producción respetar los límites de horas de trabajo establecidos para los actores infantiles.

Durante una reunión virtual del elenco en 2020, Christian recordó que él y su hermano consiguieron el papel después de reunirse con el director Ivan Reitman y Arnold Schwarzenegger.

Antes de esta película, los gemelos participaron en la serie dramática Knots Landing, donde interpretaron a Bobby Gibson Ewing. Esta fue una de sus primeras participaciones importantes en televisión.

Christian también apareció en Critters 3 (1991), una entrega de la franquicia de terror y ciencia ficción, así como en Twin Sitters (1995), donde interpretó a Bradley.

Después de abandonar la actuación infantil a mediados de la década de 1990, Christian Cousins se dedicó a otras actividades fuera de Hollywood. De acuerdo con la revista Rolling Stone, en 2020 el actor dirigía un negocio relacionado con el cáñamo, aunque se desconoce si continuó con esa actividad durante sus últimos años de vida.