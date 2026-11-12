¿De qué falleció Regina Torné, actriz de ‘Como agua para chocolate’? ‘Quería morir en Puebla, no se le hizo’

Aunque Regina Torné nació en Tabasco, hizo de Puebla su hogar e incluso abrió una academia de actuación en la entidad. (Foto: Unsplash/Cuartoscuro).

Regina Torné, actriz de proyectos como El Chavo del 8 y Como agua para chocolate, falleció luego de experimentar un problema cardíaco, según dieron a conocer amigos cercanos a la famosa.

La muerte de Regina Torné fue confirmada la tarde del miércoles 11 de noviembre por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a través de un comunicado en el que recordaron su amplia trayectoria.

Aunque para muchos la actriz fue más conocida por su papel como ‘Mamá Elena’ en Como agua para chocolate, Regina tenía cinco décadas de trayectoria en la actuación.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de Regina Torné?

El licenciado Vega, uno de los amigos cercanos a la famosa, brindó una entrevista al programa de televisión De Primera Mano, en la que compartió algunos detalles sobre las causas de muerte de Regina Torné.

En la conversación, el licenciado explicó que la actriz murió cerca de las 5:30 de la tarde del miércoles 11 de noviembre y afirmó que, antes de su fallecimiento, Regina Torné experimentó un problema cardíaco.

“Fue un infarto (la causa de su deceso). Ella era una mujer muy sana, pero bueno, ya son situaciones propias de la edad”, comentó el licenciado Vega ante las cámaras de De Primera Mano.

Muere Regina Torné, actriz de la película 'Como agua para chocolate'. (Foto: Cuartoscuro)

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