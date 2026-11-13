Avril Lavigne anuncia el nacimiento de su primer bebé: ‘Nuestra pequeña princesa llegó’

Avril Lavigne no ha brindado detalles sobre quién es su pareja ni sobre la fecha exacta del nacimiento de su bebé. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash/captura de pantalla).

¡Estás llorando, estoy llorando, estamos llorando! Avril Lavigne, cantante que marcó a toda una generación que creció escuchando pop punk, dio la bienvenida a su bebé o, en sus palabras, a una “pequeña princesa”.

La intérprete de ‘Complicated’ tomó por sorpresa a sus fans. Antes de este viernes, se desconocía que la artista esperaba un bebé; además, había permanecido alejada de los reflectores durante meses.

Esta ausencia también se reflejó en sus redes sociales, donde dejó de hacer publicaciones desde octubre del año pasado. La llegada de la bebé marca una nueva etapa en la vida de Avril Lavigne, pues se trata de su primogénita.

¿Cómo Avril Lavigne anunció el nacimiento de su bebé?

La ‘Sk8er’ girl dio a conocer la noticia a través de una publicación en sus redes sociales, donde compartió una serie de fotografías en las que se puede ver su mano sosteniendo la de su bebé.

En la segunda fotografía, en blanco y negro, aparece Avril Lavigne cargando a la pequeña, quien está de espaldas a la cámara. En la tercera, solo se aprecian tres pares de los clásicos tenis Vans con diseño de cuadros sobre una patineta.

“Nuestra mini princesa ha llegado”, escribió la artista, sin dar más detalles sobre su bebé. Aunque en las fotografías aparece la mano de otra persona e incluso unos tenis mucho más grandes que los de Avril, se desconoce quién es su pareja.

La cantante anunció el nacimiento de su bebé a través de una publicación en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

Avril Lavigne compartió esta noticia luego de alejarse de la vida pública durante varios meses. La revista Page Six afirma que la cantante fue vista en público por última vez en abril de este año.

En aquel momento, Lavigne salía del hotel Chateau Marmont, en Los Ángeles, tras pasar un tiempo con sus amigos. En las fotografías, la artista luce medias, botas y una sudadera oversize.

Fue hasta este viernes cuando la intérprete de ‘When You’re Gone’ reapareció con el anuncio del nacimiento de su bebé, por el que ha recibido mensajes de felicitación por parte de sus fans.

¿Qué había dicho Avril Lavigne sobre la maternidad?

Avril Lavigne había hablado en distintas ocasiones sobre su deseo de convertirse en madre, aunque durante varios años dejó claro que no estaba entre sus prioridades inmediatas, pues prefería concentrarse en su carrera musical y aplazar la decisión hasta después de que cumpliera 30 años.

En 2013, durante su matrimonio con Chad Kroeger, la cantante compartió que contemplaba tener hijos en algún momento, pero no tenía planes de hacerlo en ese momento. Así lo expresó en una entrevista con E! News: “Quiero uno o dos hijos, pero no ahora mismo. Más bien, en el futuro. Eventualmente”.

Antes de su relación con Kroeger, Lavigne estuvo casada con Deryck Whibley, vocalista de Sum 41, de 2006 a 2010. Posteriormente, contrajo matrimonio con el líder de Nickelback, con quien estuvo de 2013 a 2015.

Su última relación conocida públicamente fue con el rapero Tyga, con quien terminó definitivamente en octubre de 2023. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la actual pareja de Avril Lavigne.