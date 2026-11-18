El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, solicitó licencia tras las acusaciones de Estados Unidos. (Foto: X / Alcalde)

¿Quién gobierna Culiacán? El pasado 31 de octubre se terminó la licencia del alcalde Juan de Dios Gámez y el Ayuntamiento aún no ha decidido si el funcionario regresará o se elegirá a un nuevo presidente municipal; por lo que se espera que el Congreso de Sinaloa tome cartas en el asunto.

En entrevista, la presidenta del Congreso local, Montserrat López, informó que aún se espera la decisión que tome el Ayuntamiento, pues este debe notificar al Legislativo cuando haya una vacante y hacer la solicitud para que comience el proceso de elección.

“Cuando a nosotros se nos haga la notificación, al Congreso del estado, nosotros vamos a darle seguimiento a esa notificación de que ya existe una vacante de presidente o presidenta municipal del ayuntamiento de Culiacán”, dijo en entrevista radiofónica.

Montserrat López explicó que la actual alcaldesa sustituta, Ana Miriam Ramos Villarreal, es quien debe enviar la solicitud al Congreso de Sinaloa; incluso, debería hacer un cabildo para que el municipio envíe la notificación para un nuevo alcalde.

“Le corresponde al ayuntamiento de Culiacán, al cuerpo de regidores, hacer esa propuesta de que ya hay una vacante”, agregó.

¿Podría intervenir el Congreso de Sinaloa en Culiacán?

La presidenta del Congreso local, Montserrat López, reiteró que para la elección de un nuevo alcalde en Culiacán se necesita que el Ayuntamiento haga la solicitud, por lo que el Legislativo no puede actuar en el municipio.

“Nosotros estamos esperando. Yo, como presidenta de la Mesa Directiva, estoy esperando que se me notifique al Congreso del estado, y ya nosotros poder darle seguimiento y proceder con lo que nos corresponde a nosotros como Congreso”, dijo.

Agregó que la licencia que pidió el alcalde Juan de Dios Gámez es indefinida y no sólo por seis meses.

A principios de noviembre, la alcaldesa interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, señaló que la licencia de Gámez Mendívil se mantiene vigente mientras continúa la investigación en su contra, por lo que todavía no existe una fecha definida para que concluya su periodo.

¿Por qué pidió licencia el alcalde Juan de Dios Gámez?

En abril de este año, autoridades de Estados Unidos acusaron al alcalde Juan de Dios Gámez, al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios de la entidad de tener nexos con el crimen organizado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos los acusó de presuntamente colaborar con la organización criminal, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos, vinculada a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Según las autoridades estadounidenses, los señalados habrían facilitado actividades de narcotráfico a cambio de sobornos y apoyo político.

Sinaloa afronta desde septiembre de 2024 una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa, intensificada tras la captura en Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en julio de ese año.

Desde entonces, el estado ha registrado homicidios, desapariciones y ataques armados, pese a los operativos federales y estatales.

Con información de EFE