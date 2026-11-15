¿Quiénes surgieron del Cártel de Guadalajara? El vínculo de Félix Gallardo con ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’

‘El Jefe de Jefes’ fue una figura central del narcotráfico en los años 80. Su historia permite entender los antecedentes de ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’. (Cuartoscuro).

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como ‘El Jefe de Jefes’ y fundador del Cártel de Guadalajara, revive la historia de los narcotraficantes que surgieron de las estructuras criminales de aquella organización, entre ellos Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quienes posteriormente se convirtieron en los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

Durante la década de 1980, Félix Gallardo fundó y lideró el extinto Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Considerado el padre del narcotráfico moderno en México, su principal estrategia consistió en unificar a los distintos grupos delictivos bajo un mando centralizado, negociar directamente con los cárteles colombianos para el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos y repartir territorios estratégicos o “plazas” entre operadores de su confianza.

El punto de quiebre ocurrió en abril de 1989, cuando ‘El jefe de jefes’ fue detenido por las autoridades mexicanas tras el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena. Desde prisión.

Ante el vacío de poder y las disputas internas con otros clanes como los hermanos Arellano Félix, a principios de los años noventa ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’ unieron fuerzas junto con otros operadores como Héctor ‘El Güero’ Palma y Juan José Esparragoza ‘El Azul’. Así nació el Cártel de Sinaloa.

Mientras Miguel Ángel Félix Gallardo permaneció recluido durante décadas en penales de máxima seguridad, sus antiguos subordinados llevaron el negocio a una escala global durante más de treinta años.

La alianza entre Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García se consolidó durante la expansión del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con reportes periodísticos, ambos habían operado previamente en estructuras criminales relacionadas con los cárteles de Guadalajara y Juárez.

Uno de los episodios que marcó su relación fue la fuga de ‘El Chapo’ del penal de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001. De acuerdo con declaraciones de Jesús Zambada García, alias ‘El Rey’, su hermano Ismael habría proporcionado un helicóptero para facilitar la salida de Guzmán Loera y trasladarlo a una zona segura.

Posteriormente, ambos consolidaron una alianza estratégica. Mientras ‘El Chapo’ adquiría mayor protagonismo, ‘El Mayo’ mantenía el control de rutas y redes de distribución, con un perfil más discreto.

La relación se mantuvo durante años, aunque comenzó a fracturarse después de la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán y las declaraciones de Vicente Zambada Niebla, hijo de ‘El Mayo’, durante el juicio contra el narcotraficante en Estados Unidos.

La ruptura se profundizó con el surgimiento de Los Chapitos, los hijos de ‘El Chapo’, quienes comenzaron a disputar el liderazgo de una parte del Cártel de Sinaloa a Zambada García.