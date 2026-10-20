Corrupción en México provocó el asesinato de ‘Kiki’ Camarena, acusa director de la DEA

EU homenajeará a 'Kiki' Camarena en la semana del Listón Rojo para concientizar sobre el consumo de drogas.

Terry Cole, director de la DEA, aprovechó un mensaje en Pensilvania, Estados Unidos, para asegurar que el asesinato del agente Enrique ‘Kiki’ Camarena, fue, en parte, culpa de la corrupción en México.

En el marco de la semana del Listón Rojo (Red Ribbon Week en inglés), que es un programa para la prevención de drogas en honor a ‘Kiki’ Camarena, asesinado en 1985, el funcionario estadounidense acusó a las autoridades mexicanas como responsables por el contexto de corrupción que facilitó el asesinato del agente.

“Les invito a apoyar la Red Ribbon Week, que rinde homenaje a ‘Kiki’ Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México, en un contexto marcado por la corrupción de las autoridades mexicanas a principios de los años ochenta”, declaró Cole.

Justicia para ‘Kiki’, el portal dedicado al agente de la DEA asesinado por Caro Quintero

La DEA, además, tiene un portal habilitado sobre la historia de Enrique ‘Kiki’ Camarena, nacido el 26 de julio de 1947 en Mexicali, Baja California.

En él, exponen parte de su trayectoria como miembro de la marina estadounidense, ayudante del Sheriff del condado de Imperial y como bombero de Calexico, en California.

Además, exponen parte de cómo fue el secuestro que sufrió el 7 de febrero de 1985, antes de que desmantelara una red de narcotráfico ligada a Rafael Caro Quintero.

Respecto a Caro Quintero, señalado como fundador y líder del Cártel de Guadalajara, explican que fue uno de los hombres más buscados por la DEA durante más de 40 años, y “hoy podemos decir con orgullo que ha llegado a Estados Unidos, donde se hará justicia. Este momento es sumamente personal para los hombres y mujeres de la DEA que creen que Caro Quintero es responsable del asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena. También es una victoria para la familia Camarena”.

Finalmente, la página tiene una entrada al sitio web del Listón Rojo, donde explican que este año el homenaje será del 23 al 31 de octubre.

Explican que en esa semana se destacará la importancia de vivir una vida libre de drogas, además de brindar recursos para padres, educadores y comunidades para “reforzar los mensajes sobre la importancia de una vida sin drogas que transmiten a sus hijos durante todo el año”.