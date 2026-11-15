Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El jefe de jefes’: ¿Quién fue y qué delitos cometió?

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, fue conocido como ‘El jefe de jefes’.

El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, “el Flaco, o “El Zar de la Droga”, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, falleció a los 80 años en el hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco, donde era atendido por complicaciones respiratorias.

Fue excarcelado el pasado viernes, y trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande debido a síntomas de bajos niveles de oxigenación.

La Secretaría de Seguridad Jalisco informó que permaneció bajo observación con pronóstico reservado, y “perdió la vida este 15 de noviembre en las instalaciones médicas ubicadas en Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo y Mar Blanco, en Guadalajara”.

De acuerdo con personal médico a cargo del procesado por delitos de delincuencia organizada y homicidio, presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14:00 horas de este domingo.

En los últimos siete años solicitó el compurgar su pena en prisión domiciliaria, y argumentó padecer 22 enfermedades crónicas graves, por las que se le atendía recurrentemente en el Hospital Civil de Guadalajara fray Antonio Alcalde.

La modalidad de prisión domiciliaria, se interrumpió cuando él ya estaba a las puertas del reclusorio, bajo argumento de deficiencias en la habilitación del brazalete electrónico de seguridad y geolocalización.

Sus últimos días los pasó haciendo labores de jardinería en el reclusorio, donde percibía un salario de 400 pesos.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo?

Miguel Ángel Félix Gallardo nació en Culiacán, Sinaloa, en 1946. Antes de convertirse en uno de los principales líderes del narcotráfico mexicano, estudió Comercio, carrera que abandonó para ingresar a la Policía Judicial Estatal.

Posteriormente, se convirtió en guardaespaldas del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, con quien mantuvo una relación cercana. El político incluso fue padrino de su boda con María Elvira Murillo.

Después de abandonar la corporación policial, Félix Gallardo se incorporó a la organización de Pedro Avilés Pérez, conocido como ‘El León de la Sierra’, considerado uno de los pioneros del tráfico de drogas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

Miguel Ángel Félix Gallardo fundador del reconocido extinto Cartel de Guadalajara, falleció tras ser presentar problemas de salud y ser trasladado de urgencia, de la penitenciaria de Puente Grande a un reconocido hospital en la ciudad. (Cuartoscuro). (Fernando Carranza García)

¿Cómo fundó el Cártel de Guadalajara?

Durante la década de 1970, Félix Gallardo se trasladó a Guadalajara, donde consolidó una organización criminal junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como ‘Don Neto’.

El Cártel de Guadalajara se convirtió en una de las primeras grandes organizaciones del narcotráfico en México. Su crecimiento coincidió con una etapa de expansión de las redes criminales, que comenzaron a establecer alianzas con traficantes de Estados Unidos y Colombia.

Félix Gallardo fue una pieza clave en esos vínculos, particularmente con narcotraficantes colombianos como Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín. La organización mexicana participaba en la logística del traslado de cocaína hacia territorio estadounidense.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el grupo consolidó su dominio sobre las rutas del narcotráfico en el Pacífico mexicano y el contrabando de drogas hacia Estados Unidos.

¿Por qué encarcelaron a Miguel Ángel Félix Gallardo?

El nombre de Félix Gallardo quedó vinculado con el secuestro, tortura y asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena Salazar, agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ocurrido en febrero de 1985.

El crimen provocó una fuerte presión de Washington sobre el gobierno mexicano para localizar y detener a los responsables. Rafael Caro Quintero fue capturado ese mismo año, mientras que Félix Gallardo permaneció prófugo hasta su detención en Guadalajara, en 1989.

Por el asesinato de Camarena fue condenado a 37 años de prisión. Posteriormente recibió otra sentencia de 40 años por delitos relacionados con narcotráfico, acopio de armas y cohecho, con lo que acumuló condenas por 77 años.

¿Qué narcotraficantes surgieron del Cártel de Guadalajara?

La influencia de Félix Gallardo se extendió más allá de su encarcelamiento. Tras la fragmentación del Cártel de Guadalajara, distintas organizaciones criminales adquirieron mayor protagonismo en el país.

Entre los personajes vinculados con aquella estructura estuvieron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quienes posteriormente encabezaron el Cártel de Sinaloa.

La trayectoria de Félix Gallardo también llegó a la cultura popular, donde fue retratado en series y producciones sobre el narcotráfico mexicano.