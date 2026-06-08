La polémica de Carlos Lehder, el exsocio de Pablo Escobar que apoya a De la Espriella, candidato presidencial

Carlos Lehder, fundador del cártel de Medellín, llamó a los colombianos a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

Carlos Lehder, el fundador del Cartel de Medellín y en otros tiempos junto a Pablo Escobar uno de los hombres más poderosos de Colombia, reapareció para mostrar su apoyo al candidato de derecha Abelardo de la Espriella.

El hombre que fundó un imperio con el trasiego de droga y se convirtió en 1987 en el primer narcotraficante extraditado a Estados Unidos, pidió a los colombianos acudir a las urnas a votar al “mejor candidato”.

“Les digo que ponerse la camiseta de Colombia es un lujo, es un privilegio y debemos todos colocárnosla y disfrutarla (...) porque recordemos que en la República de Cuba no hay liga de fútbol, no hay liga de fútbol desde hace 60 años. La gente en Cuba no puede disfrutar el fútbol que disfrutamos en Colombia libre y soberana. Yo he retornado a mi origen y he tomado decisiones sumamente serias. Mi decisión es que nos veamos en las urnas el 21 de este mes para votar por el candidato que más creamos que puede dirigir el futuro de la Colombia soberana y libre”, manifestó Lehder.

Aunque no pronunció el nombre de Espriella, el exnarco ahora convertido en creador de contenido para TikTok sí vistió una playera amarilla de la selección de Colombia, tal como el derechista pidió a sus votantes que acudieran a las urnas el pasado 31 de mayo, en la primera vuelta.

El mensaje, difundido a través de redes sociales, provocó una ola de indignación en redes sociales.

“Nuevo aliado de Netanyahu, Milei y Rubio en Colombia. Ni más ni menos que el jefe del cartel de Pablo Escobar, Carlos Lehder”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

La jueza Aura Luz Forero, titular del Juzgado 120 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá, ordenó la suspensión inmediata del uso de la camiseta de la selección de Colombia en actividades políticas.

Iván Cepeda acepta los resultados de la primera vuelta

Iván Cepeda, candidato de la izquierda a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, reconoció este domingo el resultado de la primera vuelta de las elecciones celebradas el pasado 31 de mayo, en las que quedó segundo.

“En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, manifestó Cepeda en su cuenta de la red social X.

En la primera vuelta, hace una semana, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado, con 10.3 millones de votos (43.78 por ciento), mientras que Cepeda obtuvo 9.7 millones (40.98 por ciento).

Esa noche, el presidente Petro dijo que no aceptaría los resultados preliminares hasta que no se completara el escrutinio, que terminó el pasado jueves y que mostró una coincidencia del 99.94 por ciento con el conteo manual de votos en las mesas de votación.

Cepeda endosó inicialmente el argumento de Petro y en el discurso que dio el pasado domingo por la noche expresó sus dudas sobre el resultado de las urnas, pero, ante las críticas recibidas, al día siguiente dijo que, tras las verificaciones realizadas por su campaña, no habían encontrado evidencias de irregularidades.

Sin embargo, y aunque el escrutinio salió hace tres días, Cepeda esperó hasta hoy para reconocer el resultado.

“Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas”, argumentó hoy el aspirante y congresista al reconocer el resultado.

El candidato Cepeda, que está en busca de alianzas para remontar en segunda vuelta la ventaja de más de 600 mil votos que le sacó De la Espriella en la primera, invitó este domingo al centro político a un diálogo para buscar acuerdos.

“Estoy listo a dialogar, como lo he venido haciendo, con sectores del centro político a los cuales respeto y reconozco”, escribió el candidato oficialista en X.