Muere Christian Cousins, actor de ‘Un detective en el kínder’ con Schwarzenegger: ‘Había estado muy enfermo’

Christian Cousins actuó en ‘Un detective en el kínder’ junto con su hermano gemelo Joey. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Wikimedia Commons/captura de pantalla).

Christian Cousins, quien compartió créditos con el actor Arnold Schwarzenegger en la cinta Un detective en el kínder, falleció a los 43 años, luego de que su salud se deteriorara a causa de una enfermedad.

Jonas Roeser, hermano del actor, dio a conocer la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que explicó que creció viendo los papeles que interpretó Christian.

Aunque sus papeles como estrella infantil marcaron parte de la vida de Jonas, aseguró que no recordará a Cousins únicamente por sus actuaciones, debido a que fue mucho más que los personajes que interpretó en las películas.

“Era un personaje, lleno de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes”, escribió en su publicación, a la que agregó: “Espero que tu alma esté en reposo y que hayas encontrado paz. Eres mi hermano y te extrañaremos”.

¿De qué murió Christian Cousins, de ‘Kindergarten Cop’? Esto sabemos

Jonas Roeser explicó que Christian no se encontraba bien antes de fallecer: “Había estado muy enfermo, de una enfermedad hepática”, escribió en su publicación, sin dar más detalles al respecto.

MedlinePlus indica que el término ‘enfermedad hepática’ engloba diferentes padecimientos que impiden que el hígado funcione correctamente. Entre ellos se encuentran la hepatitis, la cirrosis y la hemocromatosis.

Mayo Clinic agrega que la enfermedad hepática no siempre ocasiona síntomas; sin embargo, cuando se presentan, estos pueden incluir color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos, dolor abdominal, orina oscura, heces de color claro, náuseas, vómitos y pérdida de apetito.

Christian Cousins falleció a los 43 años. (Foto: Captura de pantalla).

El portal especializado en salud agrebga que las complicaciones dependen de la causa de la enfermedad hepática, pero, si no se trata, esta puede derivar en insuficiencia hepática, una afección mortal.

Los síntomas de la enfermedad hepática habrían afectado a Christian al final de su vida, según compartió Jonas: “Me consuela creer que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que llevaba”.

¿Quién fue Christian Cousins, quien actuó junto a Schwarzenegger?

Christian Cousins fue un actor estadounidense que comenzó su carrera durante la infancia junto a su hermano gemelo, Joseph ‘Joey’ Cousins. Ambos nacieron en marzo de 1983 en California. El actor debutó en televisión en 1988, con una participación en la serie Highway to Heaven.

Posteriormente, obtuvo un papel en Knots Landing, donde apareció en 57 episodios entre 1987 y 1992. Sin embargo, uno de sus trabajos más conocidos fue la película Un detective en el kínder (Kindergarten Cop), estrenada en 1990, donde Christian interpretó a Dominic junto a Arnold Schwarzenegger.

Durante una entrevista con Yahoo Entertainment en 2020, Cousins recordó cómo consiguió este papel junto a su hermano. La producción buscaba una alternativa para cumplir con las restricciones laborales que existen para los actores infantiles, por lo que consideró contratar a gemelos.

“Sabían que habría muchas limitaciones debido a la cantidad de niños involucrados en la película y a los derechos laborales infantiles, ya que solo se puede trabajar un número limitado de horas, y nosotros éramos un grupo joven. Para terminar el rodaje en un tiempo razonable para el personaje de Dominic, probablemente necesitarían gemelos”, explicó, por lo que al final se quedaron con el papel.