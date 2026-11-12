Frankie Muniz sale del hospital tras choque: ‘Siento inquietud, como cualquier padre’, dice Bryan Cranston

Frankie Muniz fue hospitalizado tras chocar contra una barrera de neumáticos durante las prácticas en Daytona. (Foto: AP Foto/Chris O'Meara, archivo)

Frankie Muniz, protagonista de Malcolm, el de enmedio, fue dado de alta tras ser hospitalizado de emergencia por un accidente en las prácticas del Proud to Honor Veterans Day Classic en el Daytona International Speedway.

El piloto de NASCAR confirmó este 11 de noviembre por la noche en un comunicado que se encuentra bien tras el incidente: “Estoy un poco dolorido, pero mi Mustang hizo su trabajo protegiéndome. Quiero agradecer a todos en Ford Racing, Daytona International Speedway y al personal aquí en el hospital. Especialmente quiero agradecer a todos los que se han comunicado y por todas las oraciones.”

El protagonista de Malcolm, el de enmedio confirmó que se encuentra bien después del accidente en el circuito de Daytona. (Foto: Shutterstock).

Frankie Muniz, quien hace poco participó en la secuela Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, lamentó no haber podido participar en el evento de Ford: “Estoy decepcionado de no poder participar esta noche en el evento Proud to Honor de Ford. Tenía muchas ganas de honrar el servicio de nuestros veteranos y competir contra estos otros pilotos increíbles”.

En el evento estaba presente Bryan Cranston —Hall, el papá de Malcolm en la serie—, quien anoche expresó a Enterteiment Weekly: “Frankie tuvo un accidente hoy en la pista, pero está bien. He hablado con él y en este momento es como un paciente impaciente. Está esperando que le den el alta y es como: ‘bueno, ya es suficiente’. Pero ya sabes, es un negocio arriesgado”.

El actor de Breaking Bad externó su preocupación al ver el incidente: “Lo veo desde una perspectiva de amor paternal. Al haber interpretado a su padre durante siete años y querer al chico como lo quiero... Bueno, ya no es un niño —tiene 40 años—, pero es mi hijo y lo amo. Cuando lo veo competir, me pongo un poco nervioso. Siento cierta inquietud, como cualquier padre. Es como decir: ‘¡Eh, baja la velocidad! Tómatelo con calma. Ten cuidado’, ¿sabes? Pero es divertido y a él le encanta, así que, ya sabes...“.

¿Cómo fue el accidente de Frankie Muniz?

Frankie Muniz estaba en plenas prácticas del evento benéfico Proud to Honor Veterans Day Classic, en el cual solo corrían Mustang, cuando chocó contra una barrera de neumáticos en el circuito.

Aunque estaba consciente, el equipo de rescate tuvo que cortar el techo de su Ford Mustang Dark Horse R para sacarlo. Fue llevado al hospital para su evaluación.

Team Reaume publicó en sus redes sociales un breve comunicado: “Frankie Muniz se vio involucrado en un incidente mientras ensayaba para el evento Proud to Honor de hoy en el Daytona International Speedway. Ha sido trasladado a un centro médico local para someterse a más pruebas y se encuentra despierto y consciente”.

Antes del incidente, era el segundo piloto más rápido. Tras retirarse, fue sustituido por Jenson Altzman. En la parrilla había personalidades como Joey Logano, tricampeón de la Cup Series, Joey Hand y Logan Sargeant, expiloto de F1.

Frankie Muniz comenzó en el deporte motor en 2006, cuando llegó a la categoría Formula BMW USA. Su carrera ha prosperado, incluso este año ganó el título de la clase GT4 America Am para Techsport Racing. Pilota para Team Reaume en la NASCAR Truck Series.