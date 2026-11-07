¿Habrá set de ‘Checo’ Pérez de LEGO? Esto nos dijo la marca en el Gran Premio de México

El Financiero platicó con directivos de Lego sobre la posible producción de un set de 'Checo' Pérez.

Hay una F1esta que se sale de la pista de los autódromos y de los circuitos callejeros del calendario para tomar forma, pieza por pieza, en las mesas de los aficionados y presumirse en sus repisas como el trofeo de Andrea Kimi Antonelli, campeón del mundo de Fórmula 1. Son las figuras LEGO inspiradas en la máxima categoría del automovilismo.

Mientras esperamos el Gran Premio de la Ciudad de México 2027, cuya venta de boletos ya está en marcha, este año tenemos una incertidumbre que —por suerte— no es si Sergio ‘Checo’ Pérez correrá, pues el mexicano amarró contrato con Cadillac hasta 2029 y su popularidad es tal que lo vemos hasta en la sopa: tiene comerciales por toda la metrópoli con Mercado Libre, Luuna, Nescafé y Banamex.

Además, es posible que pronto lo veas en la sala de tu casa o en tu escritorio de la oficina, gracias a una de esas figuras armables que siempre te deja una pieza suelta que nadie sabe dónde va.

‘Checo’ ya tiene 300 Grandes Premios en su carrera en F1, hazaña que logró a bordo de un Cadillac. En el marco del GP de México, El Financiero conversó con César Ridruejo, general manager de Grupo LEGO Latam, y con Brenda Quevedo, directora de Marketing de Grupo LEGO Latam.

¿LEGO va a lanzar un set de ‘Checo’ Pérez?

Durante el GP de la Ciudad de México 2026, a un costado de la F1 Fan Zone, ubicada cerca de la grada 7 del Autódromo Hermanos Rodríguez, se colocó la experiencia sensorial de LEGO, donde platicamos con los directivos.

“¿Cuándo sale a la venta el LEGO de ‘Checo’ Pérez?”, se le preguntó a César Ridruejo. Ambos directivos se alinearon con el misterio de una cláusula de piloto de F1, pero nos dieron pistas: “nos encantaría” tener a ‘Checo’; sin embargo, “todo el tema de lanzamientos, LEGO lo mantiene con una confidencialidad extrema”. Como esperanza, señalaron que hay que esperar “buenas noticias”.

Ridruejo agregó que les fascina la pasión que hay por ‘Checo’ en el país y la consideraron como una de las razones por las que el Gran Premio de México se vive tan intenso.

Ante la cuestión sobre si hay negociaciones actualmente con el piloto mexicano de la escudería Cadillac, los directivos reiteraron que no pueden comentar sobre posibles acuerdos ni sobre los procesos. Por eso, hay que esperar “a ver si tenemos suerte”.

César Ridruejo, general manager de Grupo LEGO Latam, y Brenda Quevedo, directora de Marketing de Grupo LEGO Latam, hablaron sobre la pasión por 'Checo' Pérez en el GP de México. (El Financiero)

¿Habrá casco LEGO de ‘Checo’ Pérez?

El Financiero también preguntó si, en lugar del monoplaza de Cadillac, podría salir a la venta un casco de ‘Checo’ Pérez como la edición especial del Gran Premio de México. Los directivos de LEGO aseguraron que “todo es posible” y que hay “más por venir”.

Recordaron que sí existen cascos de otros pilotos como el de Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo; Charles Leclerc, el piloto de Ferrari que vende helados; el de Lando Norris, campeón de pilotos de la temporada 2025; o el del mítico Ayrton Senna.

¿Qué sets de F1 tiene LEGO actualmente?

La alianza entre LEGO y la Fórmula 1 se anunció en 2024 y, desde entonces, la oferta ya cubre varios bolsillos.

Entre los modelos más populares, señalaron Ridruejo y Quevedo, está la línea Speed Champions, que son réplicas de monoplazas de las escuderías, incluida la de Audi, que es su incorporación más reciente junto con el monoplaza inspirado en la F1 Academy, la categoría femenil, de la que LEGO es patrocinador.

Otro de los modelos más populares son los de la línea LEGO Technic. Se trata de réplicas a escala más sofisticadas y detalladas, a la que recientemente se agrego el Aston Martin AMR25, a escala 1:8, con DRS activable y seis pistones visibles que se mueven.

LEGO también cuenta un un set de Leyendas, que tienen minifiguras de Nigel Mansell, Ayrton Senna y Michael Schumacher.

Las líneas Lego Speed Champions y Technic ofrecen diferentes réplicas de los monoplazas de F1. (El Financiero)

Así fue la experiencia LEGO en el GP de México 2026

La marca montó una experiencia de juego inmersiva y digital, inspirada en el desfile de pilotos del Gran Premio de Miami 2025, donde los pilotos recorrieron la pista en autos de LEGO. Si entran al stand de la marca en el Gran Premio de México 2026, los asistentes pueden armar su propia minifigura como piloto, ingeniero o técnico.

Ridruejo y Quevedo destacaron que el stand destaca por la accesibilidad sensorial para personas con capacidades diferentes, desarrollada con un aliado. La otra es la F1 Academy, que busca atraer a mujeres y jóvenes. También explicaron que la experiencia se diseñó desde la altura de un niño hasta la de un adulto.

¿Por qué México es clave para LEGO?

Los directivos dijeron que cada año ven más aficionados en México y que ven similitudes entre LEGO y la F1: innovación, precisión y trabajo en equipo. Para la compañía, el Gran Premio de México es “el pistoletazo de salida” de la campaña navideña. La F1 es, afirmaron, uno de sus puntos de pasión más importantes en ventas, junto con deporte, futbol y gaming, y esperan “muchas y muy buenas ventas”.

Mientras ‘Checo’ sigue en pista al volante de su Cadillac con contrato hasta 2029, LEGO va en una carrera a contrarreloj para complementar su oferta de productos.