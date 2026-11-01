‘Checo’ gana en las gradas: El GP de México rompe récord en su regreso con Cadillac

El regreso de 'Checo' Pérez en la F1 ocasionó que se rompiera el récord de asistencia en el GP de México 2026. (Foto: Cadillac F1 Team/Cuartoscuro)

‘Checo’ Pérez no ganó el Gran Premio de México 2026 en la pista, sino en las gradas, pues se rompió récord de asistencia para presenciar el regreso del mexicano a la Fórmula 1, pero esta vez como piloto de Cadillac.

De acuerdo con los informes oficiales, acudió un total de 405 mil 363 asistentes durante los tres días del evento de la F1 en nuestro país.

La marca anterior era del GP de México 2024, último que corrió ‘Checo’ Pérez con Red Bull, al cual fueron 404 mil 958 fanáticos de la velocidad.

Más de cien mil asistentes se dieron cita para la carrera del GP De México 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Cuántos asistentes fueron al GP de México 2026 por día?

El GP de México 2026 se llevó a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre, donde cada día se dieron cita miles de asistentes para ver las actividades de los pilotos de la F1, activaciones, etcétera.

Durante la primera sesión, en la cual se llevaron a cabo las primeras dos prácticas libres, hubo 102 mil 122 fanáticos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para la segunda jornada, en la que corrieron la clasificación y la práctica 3, acudieron 147 mil 889 personas. Finalmente, para el tercer día, la cifra de asistentes ascendió a 155 mil 352, dando un total de 405 mil 353.

¿Quién ganó el Gran Premio de México 2026 de F1?

Max Verstappen ganó el Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1, después de completar las 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de Red Bull cruzó la meta con una ventaja de 0.799 segundos sobre Lewis Hamilton, de Ferrari, quien terminó en la segunda posición.

El podio lo completó Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien finalizó tercero a 4.006 segundos del neerlandés. Aunque no consiguió la victoria, el resultado fue histórico para el italiano, pues le permitió asegurar el campeonato mundial de pilotos y convertirse en el campeón más joven en la historia de la categoría, con 20 años.

La carrera tuvo varios incidentes, entre ellos un accidente de Valtteri Bottas que provocó una bandera roja y obligó a detener momentáneamente la competencia.

¿Cómo le fue a ‘Checo’ Pérez en el GP de México 2026?

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 17 del Gran Premio de México 2026, en una carrera complicada para el piloto mexicano de Cadillac, quien disputó su primera competencia en casa con esta escudería.

El tapatío comenzó desde la parte trasera de la parrilla, luego de clasificarse en el lugar 21. Durante la carrera consiguió avanzar posiciones, pero una parada en pits que le hizo perder tiempo y una sanción de cinco segundos por exceder la velocidad permitida en el pitlane complicaron su resultado.

“Tuvimos una buena carrera, una gran arrancada, luego una mala parada, perdimos 4 o 5 segundos porque se descompuso una pistola en la zona de pits. Recuperé 4 o 5 lugares en cada una (arrancada) fue divertido, pero entró el safety car, tuvimos que parar, recibimos la penalización y ya de ahí era muy difícil”, declaró tras el final de la carrera.

Kimi Antonelli (Mercedes) se coronó como Campeón Mundial de la Fórmula 1 tras quedar tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2027 de F1?

El Gran Premio de México 2027 ya tiene fecha confirmada en el calendario de la Fórmula 1. La siguiente edición de la carrera se realizará del 29 al 31 de octubre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

La competencia mexicana será la vigésima fecha de la temporada 2027, que tendrá un total de 24 Grandes Premios.

¿Cuándo es la preventa de boletos para el GP de México 2027?

Todavía no empezaba ni la carrera y se anunciaron las fechas de la preventa de boletos para el Gran Premio de México 2027. Cabe destacar que la venta inicia con etapas especiales para clientes de Banamex y Banorte.

El calendario quedó de la siguiente manera:

9 y 10 de noviembre de 2026: preventa Banamex.

9 y 10 de noviembre de 2026: venta anticipada Banorte.

11 de noviembre de 2026: venta general.



