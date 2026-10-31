¿La maldición dé Moctezuma en el Gran Premio de México 2026? Estos pilotos se han sentido ‘malitos’

La salida de Esteban Ocon de Haas para el GP de México 2026 abre la puerta al debut del japonés Ryo Hirakawa como piloto de Fórmula 1. (Fotos: Cuartoscuro)

Contrario a ‘Mónaco’, la canción de Bad Bunny que menciona a pilotos de la F1, esta vez primero fue Sergio ‘Checo’ Pérez el que tuvo molestias de salud en el Gran Premio de México 2026.

Sin embargo, el piloto que renovó con Cadillac hasta 2029 no es el único que ha tenido problemas de salud menores durante los días de actividad en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, en CDMX.

Junto al mexicano aparecen al menos otros tres pilotos, cuya salud se ha visto afectada. ¿Acaso se trata de la llamada ‘Maldición de Moctezuma’ haciendo de las suyas? Esto es lo que sabemos de los malestares que han tenido las estrellas de la parrilla.

¿Qué le pasó a ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de México 2026?

El piloto de Cadillac se sintió mal la mañana del sábado, previo a las dos sesiones de prácticas libres del GP de México.

El malestar experimentado por el mexicano provocó la cancelación de una actividad con aficionados presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cadillac tomó la decisión de suspender la actividad para que ‘Checo’ tuviera mayor descanso previo a las actividades en pista. Horas más tarde se informó que el piloto mexicano tuvo síntomas de un resfriado.

'Checo' Pérez tuvo un ligero malestar durante el primer día del Gran Premio de México. (Foto: Cortesía) (SERGIO BAUTISTA)

Bottas también se sintió mal previo al GP de México

Como buen fan de la comida mexicana, Valtteri Bottas, compañero de ‘Checo’ Pérez, publicó en sus redes sociales que fue a comer tacos. En este caso, Cadillac no reveló qué malestar afectó al piloto finlandés.

¿Qué otros pilotos de F1 han tenido malestares de salud?

Ambos pilotos de Cadillac no son los únicos que han tenido malestares. Andrea Kimi Antonelli, quien puede ser campeón del mundo en el Gran Premio de México 2026, también se sintió mal la mañana del sábado.

¿Por qué Esteban Ocon queda fuera de Haas?

La mañana de este sábado 31 de octubre, la escudería Haas confirmó que Esteban Ocon no participará ni en la clasificación del Gran Premio de México 2026 ni en la carrera.

Su asiento a bordo del Haas tanto en la ‘qualy’ como en la carrera del domingo será ocupado por el japonés Ryo Hirakawa, quien debutará como piloto de Fórmula 1.

“Ryo participó en la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el viernes, su tercera salida a pista de práctica libre de la temporada conduciendo el VF-26, terminando en el 15º puesto general”, informó la escudería.

A sus 32 años, Hirakawa será en el segundo novato con mayor edad en arrancar un gran premio en la época actual, solo por detrás de lo que realizó André Lotterer con Caterham en Spa 2014.

Haas agregó que no emitirá más comentarios al respecto del cambio de piloto; sin embargo, aclaró que no se debe a un malestar del francés.

Ocon ya ha vivido una situación similar a lo largo de su carrera en F1. Hace un par de años no corrió el último Gran Premio de 2024 tras dejar vacante su asiento en la escudería Alpine. En esta ocasión ya se confirmó que Esteban Ocon no tiene un lugar en Haas para 2027.