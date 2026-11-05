‘Checo’ da su postura sobre rumores de venta de Cadillac: ‘Sé quién está detrás del proyecto’

Sergio ‘Checo’ Pérez duda que una posible venta de la escudería Cadillac afecte el plan de desarrollo o la estabilidad de su equipo en la Fórmula 1, con el que recientemente renovó su contrato hasta 2029.

En la previa del inicio de las actividades del Gran Premio de Brasil 2026, ‘Checo’ descartó ante los medios presentes que pueda haber inestabilidad deportiva derivada de movimientos corporativos.

“Estoy bastante tranquilo al respecto. Sé quién está detrás del proyecto. GM (General Motors) es uno de los fabricantes más grandes actualmente en la Fórmula 1. No creo que tengan ningún problema”, dijo en declaraciones recogidas por motorsport.com.

¿Qué sabe ‘Checo’ sobre la venta de Cadillac? Esto dice el piloto

De acuerdo con Sportico, el empresario Mark Walter estaría ofreciendo su participación en la escudería Cadillac por unos 3 mil millones de dólares y habría varios interesados en adquirir el equipo de Fórmula 1.

Walter, dueño de Los Angeles Dodgers, controla la escudería mediante TWG Global, su compañía de inversiones deportivas que opera además a la división TWG Motorsports, pero que está bajo investigación en Estados Unidos por posibles irregularidades.

Sin embargo, Pérez cree que este contexto no tiene por qué afectar las operaciones cotidianas de su equipo. “TWG, no sé si quieren recuperar parte de su inversión o algo por el estilo, pero no creo que vaya a cambiar la estructura en absoluto. Para mí, lo más importante es que el equipo se concentre en las carreras”, aseguró el piloto mexicano.

Anteriormente, Walter realizó una serie de movimientos en su portafolio deportivo. Vendió su participación mayoritaria en Los Angeles Lakers y una participación minoritaria en el Chelsea de la Premier League. De acuerdo con Bloomberg, también analizaría la venta de Los Angeles Sparks, equipo de la WNBA.

En agosto pasado, el grupo empresarial dijo que, en ese momento, no analizaba vender a Cadillac: “TWG no está considerando vender su participación en el equipo Cadillac de Fórmula 1 ni en ninguna otra parte de TWG Motorsports”. Asimismo, Walter aseguró que se quedaría con los Dodgers en la MLB.

Sergio 'Checo' Pérez renovó su contrato con Cadillac y estará con la escudería en la F1 hasta 2029. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

‘Checo’ Pérez defiende su contrato millonario con Cadillac

Durante el GP de México, se dio a conocer que el contrato de ‘Checo’ Pérez con Cadillac sería de unos 100 millones de dólares (mdd) —incluyendo bonos por rendimiento— hasta 2029, lo que representa un promedio de 33 mdd por año.

“Creo que al final Cadillac sabe y entiende el nivel del piloto”, dijo el mexicano a motorsport.com. “Quien realmente entiende de Fórmula 1 sabe el nivel al que estoy manejando y al que he estado manejando en los últimos años”, agregó.

De ese modo, ‘Checo’ espera que puedan alcanzar el objetivo de consolidar a la escudería a mediano plazo: “Por un lado, estoy tranquilo. Y por el otro, Cadillac también entiende perfectamente la situación en la que me encuentro”, concluyó.

Pérez es el único piloto confirmado por Cadillac para 2027, pues aún no se esclarece si su coequipero seguirá siendo Valtteri Bottas o si le darán la oportunidad al estadounidense Colton Herta.