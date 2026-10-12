Bryan Cranston se despide de su ‘dulce hijo’ RJ Mitte: ‘Íbamos a almorzar, no sé si habría cambiado su futuro’

Bryan Cranston (en medio a la izquierda) compartió un mensaje de despedida tras la muerte de RJ Mitte (extremo izquierda), 'su hijo' en la serie 'Breaking Bad'. (Foto: Shutterstock)

Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White en la serie Breaking Bad, lamentó la muerte de RJ Mitte, actor que fue el hijo de su personaje —‘Flynn’— en el exitoso drama criminal.

“Esta noche escribo sumido en una profunda desesperación. RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha muerto”, expresó en Instagram horas después de confirmarse el deceso.

Cranston recuerda el rodaje de ‘Breaking Bad’ con RJ Mitte

El también actor de Malcolm el de enmedio reconoció que Mitte “desempeñó con tanta alegría y entusiasmo” el papel de Walter White Jr., el cual le dieron cuando apenas tenía 14 años.

“Nació con parálisis cerebral, pero nunca, jamás, permitió que ese desafío se convirtiera en una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con una enorme determinación”, expresó.

Cranston recordó que él y Anna Gunn —quienes eran los padres del personaje de Mitte en la serie— siempre le daban consejos, aunque no siempre les hacía caso y le tocaba “aprender por las malas”.

“Cuando comenzamos a rodar el episodio piloto en febrero de 2007, aquel chico todavía tenía mucho que aprender, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente talentoso”, recordó.

El protagonista de Breaking Bad hizo hincapié en que Mitte aprovechó su estrellato “para convertirse en un firme defensor de los intérpretes con discapacidad”, además de que “encabezó una organización filantrópica enfocada en ayudar a la comunidad de personas con discapacidad”.

Bryan Cranston planeaba un almuerzo con RJ Mitte antes de la muerte del actor

Cranston reveló que “hace apenas unas semanas” intercambiaron mensajes de texto, en los cuales se estaban poniendo de acuerdo para almorzar juntos. El actor se preguntó si, en caso de haberlo materializado, hubiera sido diferente su destino.

“Es especialmente devastador saber que se quitó la vida”, expresó. “Nos estuvimos enviando mensajes de texto hace apenas unas semanas para ponernos de acuerdo sobre cuándo podríamos reunirnos a comer. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro…”.

El intérprete, sin embargo, confirmó que sentía mucho cariño por Mitte, que gustó de trabajar a su lado y que extrañaría a Mitte.

“Pero sí sé que lo quería y que disfruté muchísimo estar con él durante todos los años que compartimos en la serie, incluso después de que se apagaran los reflectores de Breaking Bad”, agregó. “Te voy a extrañar, hijo”.

Cranston además realizó un llamado para las personas que piensan en suicidarse a pedir ayuda de profesionales. “Hay esperanza”, concluyó su mensaje.

¿Qué dijeron otras estrellas de ‘Breaking Bad’ sobre la muerte de Mitte?

Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman en la serie, expresó su tristeza por el deceso con el medio The Hollywood Reporter.

“No tengo palabras. Estoy destrozado por esta noticia. R.J., te quiero, amigo mío. Te vamos a extrañar. Y a quien esté leyendo esto, quiero que sepa que es querido y que no está solo. Recuérdalo siempre”, expresó.

Dean Norris, el tío de Walter White Jr. en Breaking Bad, aseguró que Mitte era “un joven encantador” en el set de la popular serie.

“Aunque R.J. no interpretaba a mi hijo en la televisión, siempre estuve pendiente de él cuando era un niño en el set. Era un joven encantador y lo extrañaremos muchísimo. Esto es desgarrador, no puedo creerlo. Pienso en él y en su familia”, le dijo a THR.