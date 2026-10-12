RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, se iba a casar: ‘No puedo esperar a empezar nuestra vida juntos’

El actor RJ Mitte murió a los 34 años. Además de ser recordado por el personaje de Walter ‘Flynn’ White Jr. en Breaking Bad, estaba comprometido con Kennedy Suarez, una amiga de muchos años atrás.

El intérprete estadounidense había encontrado en Suarez a su ‘compañera de vida’, según la describió. La pareja compartía proyectos y actividades relacionadas con de apoyo a comunidades vulnerables.

¿Quién era Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte?

Kennedy Suarez, quien trabaja de manera remota como generalista de Recursos Humanos, tenía una relación sentimental con Mitte desde al menos cinco años atrás cuando el actor le propuso matrimonio en octubre de 2025. Pero su historia comenzó mucho antes de que decidieran convertirse en pareja.

De acuerdo con una entrevista que RJ Mitte concedió a People, ambos habían sido amigos durante más de una década. Durante un viaje juntos, ambos reconocieron que sus sentimientos habían cambiado y decidieron probar con una relación amorosa.

Suarez también acompañaba al actor en sus compromisos profesionales y personales. Viajaba con él a diferentes apariciones públicas y, cuando era necesario, lo ayudaba con las actividades cotidianas durante los rodajes de sus películas.

La pareja también compartía intereses filantrópicos. Mitte era embajador de United Cerebral Palsy (UCP) —organización que ayuda a personas con múltiples discapacidades— y participaba en actividades para apoyar a personas con discapacidad, esfuerzos en los que eventualmente Suárez también se involucró.

RJ Mitte padecía parálisis cerebral. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de RJ Mitte a Kennedy Suarez?

El compromiso ocurrió en un escenario especial para el actor estadounidense. El 10 de octubre de 2025, durante la celebración del cumpleaños número 30 de Suarez, Mitte se arrodilló para pedirle que se casara con él.

La propuesta tuvo lugar en la gala benéfica Dia del Sol 2025, organizada por The Beach & Country Guild en el Park Hyatt Aviara Resort, en Carlsbad, California. El evento tenía la finalidad de recaudar fondos para United Cerebral Palsy de San Diego.

En declaraciones a People, el intérprete expresó su entusiasmo por haber encontrado a su compañera de vida. “Kennedy es mi todo y no puedo esperar para comenzar oficialmente nuestra vida juntos y descubrir qué aventuras nos esperan”, afirmó.

Un día después del compromiso, ambos acudieron a la gala por el 50 aniversario del Disability Rights Legal Center, en Los Ángeles, una organización dedicada a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Aunque ya habían dado el paso hacia el matrimonio, todavía no comenzaban los preparativos de la boda. Según People, estaban instalándose en Brownsville, Texas, donde compartían su vida mientras continuaban con sus respectivas actividades profesionales.

En los últimos meses, algunos portales habían difundido el rumor de una presunta ruptura y también de una boda secreta, los cuales no fueron confirmados; en tanto fuentes como TMZ lo identificaron aún como su prometido al momento de su muerte.

Al momento, Suárez no ha dado declaraciones públicas sobre el deceso de RJ Mitte.

RJ Mitte RJ Mitte murió a los 34 años en Texas (Foto: Shutterstock).

¿De qué murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’?

RJ Mitte murió el 12 de octubre. TMZ informó que el actor había fallecido en Texas, a los 34 años. El portal señaló que un funcionario del condado confirmó el deceso y reportó que presuntamente fue un suicidio.

La investigación sobre su muerte seguía abierta. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento.

En un comunicado difundido por sus representantes, el equipo del actor lamentó la pérdida y destacó su trabajo como intérprete, filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

Mitte alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la serie Breaking Bad, donde apareció en 56 episodios. También trabajó en producciones como The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice.