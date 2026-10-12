Arrestan a Selma Blair tras presuntamente morder a una azafata y golpear a otra en pleno vuelo

La actriz Selma Blair, conocida por películas como Legalmente rubia y Hellboy, fue detenida tras un altercado a bordo de un avión de Delta Air Lines que viajaba de Los Ángeles a Nueva York, donde dos integrantes de la tripulación reportaron lesiones.

Mientras las autoridades investigan el incidente, un representante de Blair afirmó que la actriz estadounidense sufrió una emergencia médica que derivó en presuntas agresiones.

En tanto, Blair recibió atención hospitalaria y se encontraba estable, de acuerdo con su equipo. Te contamos todos los detalles del caso.

¿Por qué arrestaron a Selma Blair en un vuelo de Delta?

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó que sus policías respondieron el domingo 11 de octubre a un reporte sobre una pasajera presuntamente agresiva en el vuelo 938 de Delta, que había llegado al aeropuerto John F. Kennedy (JFK).

Según información publicada por TMZ, Blair habría golpeado a una azafata y mordido a otra durante el trayecto. Ambas integrantes de la tripulación reportaron lesiones; una presentó una laceración y la otra, marcas de mordedura. Una de ellas fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El portal también obtuvo audios de comunicaciones en los que se solicitaba personal médico para revisar a las personas lesionadas. En esas grabaciones se menciona una hemorragia nasal y marcas de mordedura, además de que la pasajera aparentemente se golpeó la cabeza contra una pared interior del avión.

La policía identificó a Blair, de 54 años, como la pasajera involucrada y la trasladó bajo custodia a un hospital para una evaluación. El FBI investiga el incidente, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

¿Qué dijo el equipo de Selma Blair sobre el altercado en el avión?

Un representante de la actriz declaró a ABC News que Blair experimentó una emergencia médica, lo que desembocó en las presuntas agresiones.

“Selma experimentó una emergencia médica que llevó a la presunta conducta. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable”, señaló su representante.

Hasta el momento, no se han detallado públicamente las causas de esa emergencia.

En tanto Delta Air Lines declaró que mantiene una política de tolerancia cero ante comportamientos indisciplinados o ilegales, asegurando que la seguridad de sus pasajeros y tripulación es prioritaria.

¿Qué cargos enfrenta Selma Blair tras su arresto?

De acuerdo con CBS News, Blair fue trasladada a un hospital para una evaluación pero posteriormente quedó bajo custodia para enfrentar cargos relacionados con presuntas agresiones.

De acuerdo con TMZ, durante el traslado en ambulancia habría pateado repetidamente en la cabeza a un agente de la Autoridad Portuaria. También presuntamente agredió a una enfermera al llegar al hospital, quien presentó cargos.

El portal recoge que Blair enfrenta dos cargos estatales por agresión, relacionados con los incidentes con el policía y la enfermera. CBS News añade que también podría enfrentar dos cargos federales por el altercado a bordo del avión. La investigación sigue abierta y las acusaciones deberán resolverse por las vías correspondientes.

Selma Blair tuvo una crisis en un avión en 2016

En junio de 2016, Selma Blair fue retirada en camilla de un avión después de una crisis durante un trayecto en el que viajaba con su hijo y el padre del menor.

Posteriormente, la actriz se disculpó públicamente y explicó que había mezclado alcohol con medicamentos. En aquella ocasión reconoció que cometió un error y lamentó su comportamiento.

Blair es conocida por sus papeles en Legalmente rubia, Cruel Intentions y las películas de Hellboy. También ha hablado públicamente de su diagnóstico de esclerosis múltiple, revelado públicamente por primera vez en 2018.