El Gobierno de la Ciudad de México desplegará un operativo de distribución gratuita de agua mediante pipas. (Foto: SEGIAGUA)

Autoridades de la Ciudad de México atienden una fuga que se reportó en un tramo del acueducto ubicado en el cruce de Calle Langosta y avenida La Turba, lo que afectará el suministro de agua en algunas colonias de Tláhuac e Iztapalapa.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua indicó que mientras la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza las reparaciones, se prevé una disminución en el suministro de agua potable en zonas de ambas alcaldías.

Agregó que el servicio se restablecerá el 1 de diciembre, una vez que concluyan los trabajos correspondientes en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac.

Para atender a los habitantes afectados, el Gobierno de la Ciudad de México desplegará un operativo de distribución gratuita de agua mediante pipas.

¿Qué colonias de Iztapalapa y Tláhuac tendrán afectaciones por la fuga de agua?

De acuerdo con la SEGIAGUA, la disminución del suministro podría afectar la zona suroriente de Iztapalapa, así como algunas colonias de las zonas nororiente y norponiente de Tláhuac.

Sin embargo, en su mensaje en redes sociales no indican qué colonias podrían estar afectadas por la reparación de la fuga.

“Se prevé una disminución en el suministro de agua potable en la zona suroriente de Iztapalapa, así como en algunas colonias de la zona nororiente y norponiente de Tláhuac”, indica en su mensaje.

Para reparar la fuga, Conagua trabaja en el acueducto ubicado en Calle Langosta y avenida La Turba. Según la tarjeta informativa de SEGIAGUA, la tubería tiene un diámetro de 1.21 metros, equivalente a 48 pulgadas.

El alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, informó que el corte también podría afectar al municipio.

¿Hasta cuándo quedará reparada la fuga de agua?

Según la tarjeta informativa de la SEGIAGIA, las maniobras en el acueducto se estima que duren aproximadamente 72 horas.

Ante esto, se suspendió temporalmente la operación de los pozos Tecomitl 5 y 6, así como Tulyehualco 10 y Santa Catarina 3 Profundo para disminuir la aportación de agua hacia el acueducto y permitir que las labores concluyan.

“La Secretaría del Agua de la Ciudad de México movilizó equipos hidroneumáticos y de bombeo de emergencia para apoyar en el desalojo de agua”, indicó.

La SEGIAGUA implementará un operativo especial para suministrar agua potable gratuita mediante pipas. Las personas que requieran el servicio podrán solicitarlo a través de la Línea H2O, en el número *426.

Reportes de la ciudadanía señalan que la fuga ha encharcado la vialidad, así como afectado el pavimento.