SEGIAGUA atiende problemáticas por las fuertes lluvias en la GAM, Iztacalco y Venustiano Carranza

El Gobierno de la CDMX atendió las problemáticas ocasionadas por las fuertes lluvias en Iztacalco, GAM e Iztacalco.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), Mario Esparza, presentaron ante los vecinos de las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco, el desarrollo de distintas alternativas de atención a las problemáticas ocasionadas por las intensas lluvias.

Ejemplo de esas precipitaciones ocurrieron la tarde-noche del pasado domingo 10 y la madrugada del lunes 11 de agosto, que causó afectaciones principalmente en:

Colonias Providencia y San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero

Colonias Progresista, Aztecas, 20 de Noviembre, Del Parque, Moctezuma, Valentín Gómez Farias, alcaldía Venustiano Carranza

Colonia Agrícola Pantitlán, en Iztacalco

Para atender la contingencia, la SEGIAGUA desplegó un amplio operativo de atención en el que participaron más de 370 elementos y alrededor de 70 vehículos y maquinaria especializada, como equipos Hércules, vehículos de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, pipas de agua tratada, camiones tipo caja seca, grúa HIAB, vehículo Unimog, estacas, vehículos pick up, tipo sedán y motocicletas.

Como parte de las medidas de mitigación se estableció una coordinación interinstitucional con el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), para aumentar la capacidad de desfogue de 6% a 20% e incorporar nuevos desfogues en la zona de las tres demarcaciones afectadas.

En cada uno de los casos se realiza un profundo análisis de las problemáticas a través de topografía y perfiles hidráulicos, que permitan desarrollar las mejores alternativas para la mitigación de riesgos.

En la zona afectada de Gustavo A. Madero se detectó la obstrucción en un tramo del colector del parque lineal en San Juan de Aragón VI Sección, por lo que se presentaron las siguientes propuestas a evaluar:

Completar levantamiento topográfico y análisis de perfiles a lo largo de 10 kilómetros entre las plantas de bombeo 6A del Gran Canal y CTM Aragón Realizar un diagnóstico integral de la infraestructura de drenaje Implementar fotogrametría y pruebas para identificar fugas y hundimientos Evaluación del perfil hidráulico y posibles contraflujos Las alternativas de solución se presentarán durante octubre 2025

En la demarcación Iztacalco la principal problemática detectada fue la saturación del sistema de drenaje, lumbreras y colectores en la zona de Zaragoza-Churubusco, agudizadas por la inclinación de algunos edificios. Las principales propuestas que se analizan actualmente para la mitigación de riesgos por lluvias son:

1.- Reubicación del cárcamo “Agua Caliente” debido a desniveles en colonias

2.- Construcción de una nueva planta de bombeo (PB) dentro de la U.H. Agua Caliente

3.- Reingeniería del cárcamo “Agua Caliente” que incluya pruebas de absorción, profundización y limpieza

4.- Levantamiento topográfico de la U. H. y análisis de infraestructura de drenaje

5.- Presentación de diagnóstico y alternativas de solución en octubre 2025

6.- El proyecto ejecutivo y la programación de la obra se prevén para noviembre 2025 - mayo 2026

Mientras que en la alcaldía Venustiano Carranza, para atender la problemática ocasionada debido a la saturación del Gran Canal, se analizan las siguientes propuestas de mitigación de riesgos:

1.- Confinar el parque lineal en tres secciones para mejorar la regulación en temporada de lluvias e incorporar accesos peatonales

2.- Evaluación técnica y económica para construir una planta de bombeo en el kilómetro 10+000 del Gran Canal

3.- Desazolve y rectificación del Gran Canal después del río de Los Remedios

Con una visión en favor de la seguridad hidrometeorológica en la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, Molina, y a través de la SEGIAGUA reafirma su compromiso de implementar acciones para mitigar las afectaciones ocasionadas por las lluvias extraordinarias ocurridas en los últimos meses.