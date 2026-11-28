Entre las grandes tecnológicas, Alphabet y Meta han perdido alrededor de un 13 por ciento y un 8 por ciento. (Foto: EFE)

La actual incertidumbre en Wall Street recuerda al llamado “problema del pavo”, una parábola popularizada por Nassim Nicholas Taleb que medios como Bloomberg recuperaron esta semana para advertir del riesgo de confiar en que el auge de la inteligencia artificial (IA) siga impulsando los mercados.

En el ejemplo de Taleb, un pavo acumula durante mil días pruebas de que el granjero que lo alimenta es de fiar, hasta que llega Acción de Gracias y descubre que la confianza estaba injustificada.

El ensayista recurrió a esta parábola en su libro ‘El cisne negro’ (2007) para explicar cómo una larga sucesión de experiencias favorables puede generar una falsa sensación de seguridad, dejando a un lado acontecimientos inesperados.

¿La IA será el próximo cisne negro?

La comparación cobra sentido en un momento en que los inversores han vuelto a cuestionar si las enormes cantidades destinadas a la IA darán los beneficios esperados y si las grandes tecnológicas podrán mantener el impulso que han dado a la bolsa y a la economía estadounidense.

Este viernes, Wall Street cerró con una subida semanal del 5 por ciento, mientras que el tecnológico Nasdaq ganó un 6 por ciento, aunque protagonizó importantes caídas durante la semana.

En noviembre, varias compañías vinculadas al desarrollo de la IA han sufrido fuertes pérdidas en bolsa. Nvidia, envuelta en el escándalo de su cofundador, Jensen Huang, ha cedido cerca de un 24 por ciento, mientras que otros fabricantes de semiconductores como AMD y Broadcom acumulan caídas de alrededor del 14 por ciento.

Entre las grandes tecnológicas, Alphabet y Meta han perdido alrededor de un 13 por ciento y un 8 por ciento.

El momento también ha alcanzado a Anthropic, creadora del chatbot Claude, cuya cotización cayó por debajo del precio de salida a bolsa apenas unos días después de su debut en el Nasdaq.

Según un análisis publicado esta semana por The Wall Street Journal (WSJ), la inversión relacionada con la IA representó, de acuerdo con una estimación de Barclays, una cuarta parte del crecimiento económico de Estados Unidos durante el último año.

Así, el diario advierte de que un frenazo de ese gasto puede afectar tanto a las cotizaciones como al consumo, principal motor de la economía del país, “dado el peso que las acciones han adquirido en el patrimonio de los hogares”.

Más interés por sectores más seguros, ¿cuáles crecieron?

Las dudas no se limitan a las cotizaciones bursátiles: el auge de la IA también había impulsado la construcción de centros de datos y la actividad de empresas constructoras y fabricantes de equipos, pero la financiación de algunos de esos proyectos plantea interrogantes.

“Parte de ellos se apoya en complejas estructuras de deuda y préstamos de entidades no bancarias, cuyas conexiones no se conocen por completo”, advierte al diario el economista Jeremy Stein.

Mientras, el analista Vincent Lin, responsable de análisis de mercados de Goldman Sachs, explica en un informe que los grandes fondos de inversión están “reduciendo riesgos y adoptando una actitud más prudente” tras semanas de volatilidad.

“Los inversores están mostrando mayor interés por sectores considerados más seguros, como la sanidad, los servicios públicos y los bienes de consumo básico”, señala.

A toda esta incertidumbre se suma la política monetaria, apunta, especialmente si la Reserva Federal no recorta los tipos de interés en diciembre para luchar contra la inflación, lo que encarece la financiación y puede presionar a la baja las valoraciones de las empresas, especialmente las que necesitan grandes inversiones como las de la IA.

Con todo, Goldman Sachs prevé que el crecimiento de los beneficios del S&P 500 se modere al 11 por ciento en 2027, frente a cerca de 30 por ciento que habían estimado para este año.

La entidad agrega que el impulso de la inversión en IA puede “perder fuerza” que el mercado tendrá que encontrar “nuevas fuentes de crecimiento”.

Como en la parábola de Taleb, “la misma mano que te alimenta puede ser la que te retuerza el cuello”, y el riesgo es que los inversores interpreten la larga racha de ganancias como una prueba de que nada puede salir mal, cuando el mismo entorno que ha alimentado el auge de la IA puede “cambiar en cualquier momento”, apunta Bloomberg.