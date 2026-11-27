La apertura de Wall Street está marcada por el apetito de los inversionistas en EU, Europa y México, con ganancias en las bolsas lideradas por acciones tecnológicas pero con un avance generalizado, y la atención puesta en las ventas del Black Friday.

En Estados Unidos hubo ganancias generalizadas, en la apertura el Nasdaq Composite sube 0.74 por ciento a 23 mil 760.50 unidades, el S&P 500 avanza 0.65 por ciento a 7 mil 229.25 enteros y el Dow Jones gana 0.62 por ciento a 50 mil 492.04 puntos.

Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver, explicó que los fabricantes de chips lideran el repunte, con Nvidia al alza cerca de 2.6 por ciento en preapertura, mientras el resto de la jornada la atención se dirige a las primeras cifras del Black Friday, periodo en el que se estima que las compras en línea en Estados Unidos alcancen 12 mil 900 millones de dólares este viernes, un alza de 9.2 por ciento frente a hace un año.

Analistas de Banorte señalaron que este repunte responde al apetito de los inversionistas por el sector de inteligencia artificial, con futuros en Estados Unidos operando por arriba de su valor teórico, al tiempo que el mercado sigue de cerca las ventas del Black Friday que marcan el inicio de la temporada navideña.

En México, la Bolsa Mexicana de Valores opera al alza en la apertura: el S&P/BMV IPC sube 1.74 por ciento a 71 mil 578.49 unidades y el FTSE BIVA avanza 1.71 por ciento a mil 457.33 enteros.

En Europa, los principales índices abren con aumentos: el IBEX 35 sube 1.56 por ciento a 19 mil 372.49 unidades, el FTSE 100 avanza 0.74 por ciento a 10 mil 687.47 enteros, el DAX gana 0.53 por ciento a 25 mil 365.44 puntos y el CAC 40 sube 0.42 por ciento a 8 mil 142.53 unidades.

Analistas de Ve por Más ven los avances con un tono positivo en torno a las compras de oportunidad en el mercado accionario y la recuperación gradual de la confianza de los inversionistas, a medida que se sigue asimilando el restablecimiento del liderazgo corporativo en el sector tecnológico.

En el mercado petrolero, el WTI sube 0.51 por ciento a 84.11 dólares por barril, un alza neta de 0.43 dólares, mientras el Brent baja 1.02 por ciento a 95.59 dólares por unidad, una caída neta de 0.98 dólares.