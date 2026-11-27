La importación de mercancías para la construcción de centros de datos de IA aumenta el déficit comercial de EU.

El déficit comercial de bienes de Estados Unidos se amplió en octubre por cuarto mes consecutivo, mientras las importaciones de bienes de capital continuaron creciendo.

El déficit en el comercio de bienes aumentó 10.7 por ciento respecto a septiembre a 149 mil 500 millones de dólares, la mayor alza desde marzo de 2025, según datos publicados por el Departamento de Comercio este viernes 27 de noviembre.

La estimación mediana de los economistas encuestados por Bloomberg apuntaba a un leve aumento, a 136 mil millones de dólares. Las cifras no están ajustadas por inflación.

¿Por qué el ‘boom’ de la IA aumenta el déficit comercial de EU?

El valor de las importaciones de bienes subió 6.1 por ciento, mientras que las exportaciones aumentaron 3.2 por ciento. Las importaciones de bienes de capital —una categoría que incluye computadoras y accesorios, semiconductores y equipos de telecomunicaciones que impulsan el desarrollo de infraestructura de IA— saltaron 8.5 por ciento a un nuevo récord.

Las cifras difundidas este viernes 27 de noviembre sugieren que la carrera por construir centros de datos de IA continuó sin pausa durante el otoño. Durante el último año, los bienes de capital han sido el principal factor detrás de la ampliación del déficit comercial de EU.

El informe también mostró aumentos en otras categorías: las importaciones de bienes de consumo subieron 2.6 por ciento y las de suministros industriales, 6 por ciento. Las exportaciones registraron un avance generalizado, encabezado por los automóviles.

Contenedores con mercancías en el puerto de Los Ángeles. (Eric Thayer/Bloomberg)

Mientras tanto, los datos sobre inventarios minoristas, publicados junto con las cifras del comercio de bienes, mostraron un aumento de 0.8 por ciento en octubre. Los inventarios mayoristas crecieron 0.9 por ciento. Ambos registraron su mayor incremento desde julio.

Los datos de comercio e inventarios ayudarán a elaborar la estimación del Gobierno sobre el PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre. Antes de las últimas cifras, una encuesta de Bloomberg entre economistas proyectaba que el PIB crecería a una tasa anualizada de 2.6 por ciento en los últimos tres meses del año.

Las cifras mensuales más completas de comercio, incluyendo de cuánto es el déficit con México, se publicarán el próximo miércoles 8 de diciembre.