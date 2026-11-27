La industria privada se perfila como el principal motor de la regeneración en México al incorporar prácticas orientadas a restaurar los recursos naturales, transformar sus cadenas de suministro y reducir el impacto ambiental de sus operaciones, de acuerdo con el Primer Monitor del Ecosistema Regenerativo en México, un estudio exploratorio pionero presentado por Natura y el Tecnológico de Monterrey.

Durante la presentación del estudio, David Pérez, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey y especialista en emprendimiento socioambiental y economía circular, explicó que se identificaron 357 organizaciones que han manifestado públicamente trabajar bajo algún enfoque regenerativo. De ese universo, 161 son empresas, equivalentes al 45 por ciento del total.

El análisis, realizado entre marzo y mayo de 2026, documentó además 52 proyectos empresariales emblemáticos, 40 cadenas de valor regenerativas y 25 métricas e indicadores para evaluar sus resultados. Aunque los sectores agrícola y ganadero concentran la mayor actividad, también se detectaron iniciativas en construcción, turismo, moda, textiles, biotecnología, gestión de residuos y finanzas.

“El resultado refleja un cambio en la participación empresarial: la regeneración, anteriormente vinculada principalmente con pequeños productores agrícolas, comienza a incorporarse a las estrategias de los grandes corporativos”, indicó David Pérez.

Empresas de diversas industrias ya incorporan acciones orientadas a restaurar recursos naturales, transformar cadenas de suministro y disminuir el impacto ambiental de sus operaciones.

De acuerdo con la investigación, la regeneración comienza a extenderse más allá de los procesos productivos para integrarse en las estrategias corporativas y en la gestión de las cadenas de suministro.

Para sectores como transporte y logística, esto implica que la eficiencia ya no se mide únicamente por la reducción de costos, emisiones o desperdicios, sino también por la capacidad de contribuir a la recuperación de los ecosistemas que sostienen la actividad económica.

David Pérez, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey.

La transformación llega a las cadenas de suministro

Uno de los principales hallazgos del monitor es la incorporación de criterios regenerativos en la relación de las empresas con proveedores y productores, particularmente en las cadenas agroalimentarias. Aspectos como la conservación del suelo, la biodiversidad y los recursos hídricos comienzan a considerarse factores estratégicos para garantizar el abastecimiento futuro de materias primas.

En este terreno destacan Pepsi e Ingredion, cuyas superficies gestionadas bajo prácticas de agricultura regenerativa equivalen, en conjunto, aproximadamente a la mitad del territorio de la Ciudad de México.

A ellas se suman Bimbo, Nestlé y Danone, las cuales han desarrollado iniciativas vinculadas con el origen responsable de sus insumos, la producción sostenible y la transformación de sus cadenas de valor.

En este contexto, la regeneración adquiere relevancia para la logística y el transporte, debido a que implica revisar el recorrido de los productos desde su origen hasta el consumidor: abastecimiento de materias primas, procesos industriales, distribución, empaques, recuperación de materiales y aprovechamiento de residuos.

Por lo que el desafío consiste en extender estas prácticas a los distintos eslabones de la cadena, incluidos proveedores, productores, operadores logísticos y distribuidores.

Natura fija la mira en 2050

Entre las empresas que encabezan esta transición se encuentra Natura. Su estrategia se basa en tres pilares: la conservación de la Amazonía, la transformación de su cadena de proveedores mediante prácticas circulares y regenerativas, y la promoción del impacto social y los derechos humanos.

Griselda Ramos, directora de Sustentabilidad de Natura y Avon en México, señaló que mensualmente revisan con sus socios transportistas sus acciones en sus operaciones de última milla, mediciones de emisiones de carbono, la generación de residuos y todo lo que hicieron dentro de sus procesos.

“El objetivo es que los transportistas logren disminuciones de carbono y conozcan sus acciones de impacto para poder acompañarlos en la mejora de sus procesos dentro de nuestra cadena de valor”.

Griselda Ramos, directora de Sustentabilidad de Natura y Avon en México.

Agregó que la compañía busca convertirse en la primera gran empresa de su sector, plenamente regenerativa hacia 2050, cuando espera que todas sus operaciones generen impactos positivos.

Financiamiento crece, pero persisten desafíos

El monitor también identificó 10 fondos de inversión especializados en proyectos regenerativos, con recursos estimados entre 1,700 y 2,200 millones de dólares. Asimismo, uno de cada siete dólares destinados a inversiones de impacto ya se dirige a iniciativas de este tipo.

David Pérez destacó que, aunque México cuenta con 40 instrumentos de política pública relacionados con la regeneración, el ecosistema aún enfrenta desafíos importantes, como la fragmentación regulatoria, la ausencia de estándares compartidos, el acceso limitado al financiamiento y la dificultad de integrar a pequeños productores.

En este contexto, el desafío para las empresas será traducir los compromisos ambientales en resultados medibles y escalarlos a toda su cadena de suministro. Una transformación que podría colocar a la logística, el abastecimiento y a la economía circular en el centro de una estrategia empresarial que más que mitigar el impacto ambiental contribuya activamente a la restauración de los recursos naturales.