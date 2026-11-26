El mercado accionario mexicano opera mixto en la apertura, con avance del S&P/BMV IPC y retroceso del FTSE BIVA, en una jornada marcada por la baja liquidez debido al feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y avances en las bolsas europeas como en el precio del crudo.

En México, el mercado opera mixto en la apertura: el S&P/BMV IPC sube 1.88 por ciento a 10 mil 622.75 unidades, mientras el FTSE BIVA retrocede 1.29 por ciento a mil 435.37 puntos.

En la apertura europea todos los índices suben: el IBEX 35 de España lidera las ganancias con un alza de 2.27 por ciento a 19 mil 59.55 unidades, seguido del DAX de Alemania con un avance de 2.08 por ciento a 25 mil 247.50 enteros, el FTSE 100 de Londres con 1.86 por ciento a 10 mil 620.75 puntos y el CAC 40 de Francia con 1.80 por ciento a 8 mil 124.36 unidades.

Analistas de Banorte señalaron que los mercados accionarios muestran un tono positivo, con inversionistas de Europa y Asia siguiendo la recuperación de última hora de las acciones tecnológicas estadounidenses de la sesión previa tras varios días de volatilidad.

¿Cómo opera Wall Street HOY?

En Estados Unidos, el Dow Jones se mantiene en 50 mil 182.95 unidades, el Nasdaq Composite en 23 mil 585.80 y el S&P 500 en 7 mil 182.78 por el feriado estadounidense.

En el mercado petrolero, el WTI avanza 1.09 por ciento a 84.59 dólares por barril, un alza neta de 0.91 dólares, y el Brent sube 0.77 por ciento a 91.34 dólares, equivalente a un incremento neto de 0.70 dólares.

Felipe Barragán, estratega sénior de investigación de Pepperstone, apuntó que la intercepción de drones contra infraestructura petrolera saudí en Ras Tanura reavivó los temores sobre el suministro en Medio Oriente, mientras la próxima reunión de la OPEP suma incertidumbre sobre la oferta.