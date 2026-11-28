El expresidente Felipe Calderón lanzó un mensaje al Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a las elecciones de 2027, en el que advirtió que el partido podría seguir perdiendo el respaldo de los votantes si privilegia los intereses de su dirigencia por encima de los ciudadanos al elegir a sus candidatos.

A través de una publicación en su cuenta de X, el exmandatario consideró que los próximos comicios representan una de las últimas oportunidades para rescatar la democracia en México, por lo que llamó a Acción Nacional a revisar los criterios con los que seleccionará a sus aspirantes.

“Las elecciones de 2027 son una de las últimas oportunidades para rescatar la democracia. Si el PAN @AccionNacional postula candidatos no a la altura de los ciudadanos, sino a la medida de los intereses cupulares internos, seguirá perdiendo simpatías entre los votantes y se consolidará el autoritarismo”, escribió Calderón.

El mensaje del exmandatario surge en medio de las diferencias del PAN con el Instituto Nacional Electoral (INE) por los criterios de representación proporcional y la posibilidad de que el partido no participe en las elecciones de 2027 si no se revisa la asignación de diputaciones plurinominales.

¿Por qué el PAN amenaza con no participar en las elecciones de 2027?

El PAN advirtió que podría bajarse de la contienda electoral de 2027 si el INE mantiene los criterios utilizados para asignar las diputaciones plurinominales en 2024.

El coordinador de la bancada panista en el Senado, Ricardo Anaya, cuestionó la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso, al señalar que, en las elecciones de 2024, obtuvieron alrededor del 54 por ciento de los votos, pero consiguieron el 73 por ciento de los escaños.

Ante este escenario, Acción Nacional pidió al Consejo General del INE revisar la interpretación del artículo 54 de la Constitución, que establece las reglas para la integración de la Cámara de Diputados y los límites de sobrerrepresentación.

El partido también exigió que la asignación de curules refleje de manera proporcional los votos obtenidos por cada fuerza política, con el argumento de que la distribución actual afecta la representación de los ciudadanos que votaron por la oposición.

Sheinbaum responde a amenaza del PAN de no competir en 2027

La advertencia de Acción Nacional también provocó la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la posibilidad de que el partido opositor decida no participar en las elecciones del próximo año.

Durante su conferencia mañanera del 26 de noviembre, la mandataria respondió al planteamiento de Ricardo Anaya y señaló que no se entiende que un partido político, cuyo objetivo es competir en las elecciones, decida no presentarse.

“A lo mejor este partido político tiene problemas de saber cuántos van a votar por él, por eso prefieren no presentarse”, comentó.

Sheinbaum también rechazó que la negativa del PAN a participar en los comicios deslegitime el proceso electoral y defendió los criterios de representación proporcional establecidos en la legislación.

La presidenta sostuvo que el artículo correspondiente es claro sobre la distribución de cargos y recordó que esos criterios fueron aceptados por los partidos políticos en elecciones anteriores.