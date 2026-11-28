Rafael ‘N’, apodado ‘El R2’ o ‘El Barbas’, líder de ‘Los R’s’, una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en Jalisco y Michoacán, ingresó al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a bordo de una ambulancia custodiada por elementos federales.

Desde el 8 de noviembre, ‘El R2’ permanecía hospitalizado en Jalisco, luego de que resultó herido tras un enfrentamiento con autoridades federales en un establecimiento de Zapopan.

Para tratar de evitar su detención, enfrentó a elementos de la Marina y del Ejército, por lo que recibió tres impactos de bala. Junto con ‘El R2’ fueron capturados otros 18 individuos, algunos de ellos integrantes de un grupo musical que se encontraba en el restaurante al momento del enfrentamiento. Días después, los detenidos quedaron en libertad.

¿Qué delitos se le imputan a ‘El R2’?

Los delitos que se le imputan a ‘El R2’ son portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, portación de cartuchos y delitos contra la salud, por la presunta venta de clorhidrato de metanfetamina para la elaboración de drogas sintéticas.

A los delitos de alto impacto antes señalados se sumó el de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un marino que resultó herido el día de la detención de ‘El R2′, de 42 años.

La defensa del señalado solicitó al juez que lleva el caso en los juzgados de Almoloya de Juárez la duplicidad del término constitucional, que vence el próximo martes. En tanto, el impartidor de justicia declaró legal su detención en el estado de Jalisco.

Cabe destacar que, durante su estancia en el hospital, Rafael ‘N’ presentó problemas de salud mental, por lo que fue necesario mantenerlo sedado ante la ansiedad que manifestaba. Incluso recibió atención psiquiátrica en el mismo nosocomio donde permaneció internado.