¿Dejarás de pagar en efectivo en gasolineras y casetas? Hacienda explica el cambio (Cuartoscuro)

El efectivo no desaparecerá. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que la implementación de pagos digitales en gasolineras y casetas no comenzará de manera restrictiva ni inmediata.

“El efectivo NO se elimina como forma de pago en los sectores de gasolinas y peajes a partir del 18 de diciembre”, escribió en una escueta tarjeta informativa.

La dependencia recalcó que el retiro del efectivo será gradual para dar paso a los pagos digitales en los sectores antes señalados. En diciembre, se presentarán los planes para implementar esta modalidad de manera progresiva.

El gobierno, señaló, prevé garantizar las capacidades tecnológicas para recibir pagos digitales, aunque hasta el momento no explica cómo resolverá el problema en poblados más alejados, donde no existe conexión a internet.

“Este proceso ocurrirá a lo largo del 2027, impulsando primero el despliegue de capacidades tecnológicas para la recepción de pagos digitales”.

La publicación de la Ley de Economía Digital en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no prohíbe el efectivo a nivel nacional, pero busca impulsar los pagos digitales en diferentes sectores. Las gasolineras y casetas serán los primeros.

Tampoco contempla protocolos ni sanciones en caso de fraude por clonación de tarjetas. En 2025, se registraron denuncias públicas de automovilistas que acudieron a gasolineras, donde presuntos despachadores comprometieron sus plásticos.

Gobierno espera que otros sectores adopten pagos digitales

José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, mencionó que el gobierno espera que otros sectores adopten el sistema de pagos digitales y utilicen tecnologías como CoDi en:

Pequeños comercios.

Supermercados.

Farmacias.

Tiendas de conveniencia.

Con esta herramienta se puede pagar mediante códigos QR desde un teléfono celular, sin cobro de comisiones. Esto representa una alternativa frente a los pagos con tarjeta o la adquisición de terminales de empresas privadas.

Por último, la misma Ley de Economía Digital contempla simplificar la apertura de cuentas bancarias y facilitar este proceso.