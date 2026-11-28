Milei afirmó que, si bien respeta el fallo del tribunal, este “no es la última palabra”.(EFE).

Un tribunal respaldado por las Naciones Unidas rechazó una solicitud de Argentina para detener un proyecto petrolero británico cerca de las Islas Malvinas, lo que supone un revés para el presidente Javier Milei en una disputa cada vez más intensa sobre los planes de perforación.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar decidió que carecía de jurisdicción para pronunciarse sobre el asunto, ya que implicaba cuestiones de soberanía, según declaró el sábado su presidente, Maurice Kamga.

Los jueces del tribunal, con sede en Hamburgo, que solo puede conocer de asuntos regidos por la Convención sobre el Derecho del Mar, votaron 18 a 3 en contra de las medidas provisionales.

Al llevar el caso ante el tribunal, Milei reavivó la reivindicación de soberanía del país sobre las Islas Malvinas, en un momento en que su popularidad disminuye de cara a su intento de reelección el próximo año.

Amenaza con sanciones contra las empresas que trabajan en el proyecto marino, conocido como Sea Lion, cuya producción está prevista para marzo de 2028, con una producción inicial de unos 35 mil barriles de petróleo y su equivalente en gas al día.

Una filial británica de la empresa israelí Navitas Petroleum LP posee una participación mayoritaria, mientras que Rockhopper Exploration Plc es propietaria del resto.

El Reino Unido celebró la decisión judicial e instó a Buenos Aires a poner fin a su “presión económica” sobre las islas.

“Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas, pero fracasó en su intento”, declararon en un comunicado el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves .

“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre nuestra soberanía de las Islas Malvinas, nuestra soberanía y derechos soberanos sobre las zonas marítimas circundantes, y el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas”.

Milei afirmó que, si bien respeta el fallo del tribunal, este “no es la última palabra”.

La decisión “de ninguna manera legitima la explotación unilateral de nuestros recursos naturales”, declaró Milei en un comunicado. “El gobierno nacional seguirá tomando todas las medidas necesarias para impedir dicha explotación”.

En septiembre, Milei invocó una ley de 2011 que prohibiría a Navitas, Rockhopper y sus proveedores operar en Argentina, donde se está produciendo un auge del gas de esquisto.

Las sanciones aún requieren la aprobación del Congreso, pero la amenaza ya está teniendo repercusiones: Halliburton Co. y otras importantes empresas de servicios petroleros han declarado que no trabajarán en Sea Lion, lo que ha obligado al proyecto a reemplazar a dos contratistas que se retiraron.

Argentina intensificó la disputa el mes pasado al solicitar al tribunal de Hamburgo la suspensión provisional de la actividad petrolera en la zona mientras se lleva a cabo un arbitraje conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

No se espera un fallo en el caso principal a corto plazo, pero Buenos Aires está presionando para que se designen jueces con prontitud.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar escuchó la solicitud de Argentina en Hamburgo, Alemania, el 10 de noviembre.

La estrecha relación de Milei con el presidente estadounidense Donald Trump ha añadido una nueva dimensión a la disputa y ha generado preocupación entre algunos funcionarios británicos.

El portavoz del primer ministro Andy Burnham declaró a principios de este mes que el Reino Unido presentaría una defensa enérgica en el arbitraje.

La reivindicación de soberanía sigue siendo un tema crucial en Argentina, donde está consagrada en la Constitución. Escenario de la guerra entre ambos países en 1982, las Islas Malvinas optaron en 2013 por seguir siendo territorio británico de ultramar. Argentina ha calificado el referéndum de “trampa”, argumentando que los isleños no tienen derecho a la autodeterminación por ser una población “implantada artificialmente”.

Los inversores ya están centrados en las elecciones presidenciales del próximo año, y la preocupación por un posible regreso de la izquierda ha contribuido a una venta masiva de bonos soberanos argentinos.