Higinio Martínez, pesidente del Senado, se lanzó contra el PAN, que amagó con bajarse de las elecciones 2027.

Higinio Martínez, presidente de la mesa directiva del Senado, acusó “niñerías” de parte del Partido Acción Nacional, al plantear la posibilidad de no participar en la elección de 2027, por inconformidad de cómo se prevé asignar las curules de la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.

“Yo creo que los dirigentes del PAN, senadores o diputados o los propios dirigentes, están grandecitos y saben hacer política y saben perfectamente que no podemos chantajearnos unos a otros.

“No se puede amenazar, chantajear, decir ya no juego, porque hay una responsabilidad, no con Morena o con el INE, hay una responsabilidad con los ciudadanos”.

¿Por qué el PAN dijo que no participaría en las elecciones 2027?

Lo anterior, ante el planteamiento del senador Ricardo Anaya, coordinador del PAN, de que está “todo sobre la mesa”, incluso el bajarse de la contienda de diputaciones, si es que el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su interpretación que podría derivar nuevamente en sobrerrepresentación de Morena.

Coincidió en que no hay cabida para la crítica sobre algo que se ha venido aplicando desde hace años.

“Las fórmulas que implican un cuestionamiento, bueno, pues ahí está el INE, está el Tribunal, donde pueden cuestionar, pero al final hay una autoridad que determina algo que ya ha venido sucediendo desde hace años y todavía lo cuestionan, de que si está bien aplicada o no aplicada.

“Ya se ha aplicado desde hace mucho tiempo y eso tiene que dirimirse en el Congreso de la Unión, si es que hay que modificar, o en el INE o en el Tribunal Electoral, que también pueden intervenir en estos casos”.

Recordó que Morena estaba a favor de eliminar los plurinominales, pero no le quisieron entrar a las reformas electorales que han enviado los presidentes emanados de su partido.

Ahora, al haber arrancado ya el proceso electoral, no hay manera de legislar en la materia, pues es anticonstitucional.